https://sputnikarabic.ae/20230727/اليوسفي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-رسالة-قوية-من-روسيا-إلى-العالم-من-خلال-القمة-الروسية---الأفريقية-1079482557.html

اليوسفي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "رسالة قوية" من روسيا إلى العالم من خلال القمة الروسية - الأفريقية

اليوسفي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "رسالة قوية" من روسيا إلى العالم من خلال القمة الروسية - الأفريقية

أكّد عضو الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، ورئيس تحرير موقع "الكتيبة" التونسية، محمد اليوسفي، ‏اليوم الخميس، عن رسالة قوية أرسلتها روسيا إلى العالم من خلال... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T16:55+0000

2023-07-27T16:55+0000

2023-07-27T17:03+0000

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة، أن "الرسالة هي أنه رغم المشاكل والحصار والعقوبات وإثناء العديد من الدول عن ربط علاقاتها مع روسيا، إلا أن هناك حضور مكثف للقادة الأفارقة للقمة الروسية الأفريقية، وهذا دليل على أن البلدان الأفريقية فهمت اليوم أن روسيا في حاجة إلى القارة الأفريقية وكذلك العكس، من أجل التعاون والشراكة، ولمصلحة هذه الشعوب التواقة إلى الرخاء الاقتصادي والتنمية".وردا على سؤال حول كيفية دعم روسيا لتونس، خاصة في ظل معاناتها الاقتصادية، أشار اليوسفي إلى أن "الدعم قد يكون في العديد من المجلات، وأن هناك علاقات تاريخية بين البلدين تعود إلى 67 عاما، وتونس لديها فرص تعاون عديدة مع روسيا، مثل الفضاء والمجال السياحي والصناعي والتجاري".ولفت محمد اليوسفي في هذا الإطار إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية - الأفريقية انطلقت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من 26 وحتى 29 يوليو/ تموز الجاري.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية حدثًا رئيسيًا وكبيرًا في العلاقات بين روسيا وأفريقيا، ويهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230727/مدير-الوطنية-للدراسات-في-لبنان-قمة-روسيا-أفريقيا-تؤكد-العلاقة-الاستراتيجية-بين-موسكو-ودول-المنطقة-1079467590.html

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