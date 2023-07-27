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https://sputnikarabic.ae/20230727/اليوسفي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-رسالة-قوية-من-روسيا-إلى-العالم-من-خلال-القمة-الروسية---الأفريقية-1079482557.html
اليوسفي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "رسالة قوية" من روسيا إلى العالم من خلال القمة الروسية - الأفريقية
اليوسفي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "رسالة قوية" من روسيا إلى العالم من خلال القمة الروسية - الأفريقية
أكّد عضو الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، ورئيس تحرير موقع "الكتيبة" التونسية، محمد اليوسفي، ‏اليوم الخميس، عن رسالة قوية أرسلتها روسيا إلى العالم من خلال... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T16:55+0000
2023-07-27T17:03+0000
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة، أن "الرسالة هي أنه رغم المشاكل والحصار والعقوبات وإثناء العديد من الدول عن ربط علاقاتها مع روسيا، إلا أن هناك حضور مكثف للقادة الأفارقة للقمة الروسية الأفريقية، وهذا دليل على أن البلدان الأفريقية فهمت اليوم أن روسيا في حاجة إلى القارة الأفريقية وكذلك العكس، من أجل التعاون والشراكة، ولمصلحة هذه الشعوب التواقة إلى الرخاء الاقتصادي والتنمية".وردا على سؤال حول كيفية دعم روسيا لتونس، خاصة في ظل معاناتها الاقتصادية، أشار اليوسفي إلى أن "الدعم قد يكون في العديد من المجلات، وأن هناك علاقات تاريخية بين البلدين تعود إلى 67 عاما، وتونس لديها فرص تعاون عديدة مع روسيا، مثل الفضاء والمجال السياحي والصناعي والتجاري".ولفت محمد اليوسفي في هذا الإطار إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية - الأفريقية انطلقت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من 26 وحتى 29 يوليو/ تموز الجاري.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية حدثًا رئيسيًا وكبيرًا في العلاقات بين روسيا وأفريقيا، ويهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مدير-الوطنية-للدراسات-في-لبنان-قمة-روسيا-أفريقيا-تؤكد-العلاقة-الاستراتيجية-بين-موسكو-ودول-المنطقة-1079467590.html
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قمة "روسيا - أفريقيا 2023", تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, العالم العربي
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, العالم العربي

اليوسفي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "رسالة قوية" من روسيا إلى العالم من خلال القمة الروسية - الأفريقية

16:55 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 17:03 GMT 27.07.2023)
© Sputnik . Sputnikعضو الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية ورئيس تحرير موقع الكتيبة التونسية، الأستاذ محمد اليوسفي، في القمة الروسية الأفريقية، 27 يوليو/ تموز 2023
عضو الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية ورئيس تحرير موقع الكتيبة التونسية، الأستاذ محمد اليوسفي، في القمة الروسية الأفريقية، 27 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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حصري
أكّد عضو الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، ورئيس تحرير موقع "الكتيبة" التونسية، محمد اليوسفي، ‏اليوم الخميس، عن رسالة قوية أرسلتها روسيا إلى العالم من خلال النسخة الثانية من القمة الروسية - ‏الأفريقية، المنعقدة في سان بطرسبورغ.‏
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة، أن "الرسالة هي أنه رغم المشاكل والحصار والعقوبات وإثناء العديد من الدول عن ربط علاقاتها مع روسيا، إلا أن هناك حضور مكثف للقادة الأفارقة للقمة الروسية الأفريقية، وهذا دليل على أن البلدان الأفريقية فهمت اليوم أن روسيا في حاجة إلى القارة الأفريقية وكذلك العكس، من أجل التعاون والشراكة، ولمصلحة هذه الشعوب التواقة إلى الرخاء الاقتصادي والتنمية".
وردا على سؤال حول كيفية دعم روسيا لتونس، خاصة في ظل معاناتها الاقتصادية، أشار اليوسفي إلى أن "الدعم قد يكون في العديد من المجلات، وأن هناك علاقات تاريخية بين البلدين تعود إلى 67 عاما، وتونس لديها فرص تعاون عديدة مع روسيا، مثل الفضاء والمجال السياحي والصناعي والتجاري".
القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
مدير الوطنية للدراسات في لبنان: قمة روسيا-أفريقيا تؤكد العلاقة الاستراتيجية بين موسكو ودول ‏المنطقة
12:35 GMT
ولفت محمد اليوسفي في هذا الإطار إلى أنه

في عام 2019 (قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد) استقبلت تونس 630 ألف سائح روسي، وأن 10% من إجمالي السياح الذين قدموا إلى تونس في ذلك العام كانوا من روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية - الأفريقية انطلقت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من 26 وحتى 29 يوليو/ تموز الجاري.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية حدثًا رئيسيًا وكبيرًا في العلاقات بين روسيا وأفريقيا، ويهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
تفاصيل كلمة بوتين في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
09:21 GMT
وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.
يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.
القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات - سبوتنيك عربي
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القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات
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11:51 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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