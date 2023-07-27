https://sputnikarabic.ae/20230727/بعد-أزمة-قرداحي-تصريح-جديد-لوزير-الإعلام-اللبناني-يغضب-السعوديين-فيديو-1079475108.html
بعد أزمة قرداحي... تصريح جديد لوزير الإعلام اللبناني يغضب السعوديين... فيديو
بعد أزمة قرداحي... تصريح جديد لوزير الإعلام اللبناني يغضب السعوديين... فيديو
تصريح جديد لوزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، أثار جدلا وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، بعدما تحدث عن الحرية في دولة يحكمها رجل... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T14:24+0000
2023-07-27T14:24+0000
2023-07-27T14:24+0000
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جاء تصريح الوزير اللبناني في مقابلة عبر الفيديو على قناة "الجديد"، الثلاثاء الماضي، حيث قال: "أنا هون بدي أقول إشي لأن الست ميسون إذا كانت هي عم تشتغل أو غيرها أنا ما بدي قول عن البلد اللي هي عم تشتغل فيه بس أنه إذا في بلد مثلا فيه حاكم وحيد وهذا الحاكم ما حد فيه ينتقده، طيب بيكون في حرية؟".يشار إلى أن ميسون نويهض هي إعلامية في قناة "العربية" السعودية وكانت ضيفة عبر الفيديو في المقابلة ذاتها.وأثارت تصريحات مكاري غضب السعوديين على مواقع التواصل، مذكرين بتصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي وانتقاده الحرب في اليمن واصفا إياها بـ"العبثية".يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وفتح صفحة جديدة مع لبنان.
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السعودية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
بعد أزمة قرداحي... تصريح جديد لوزير الإعلام اللبناني يغضب السعوديين... فيديو
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تصريح جديد لوزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، أثار جدلا وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، بعدما تحدث عن الحرية في دولة يحكمها رجل واحد، حسب وصفه.
جاء تصريح الوزير اللبناني في مقابلة عبر الفيديو على قناة "الجديد"، الثلاثاء الماضي، حيث قال: "أنا هون بدي أقول إشي لأن الست ميسون إذا كانت هي عم تشتغل أو غيرها أنا ما بدي قول عن البلد اللي هي عم تشتغل فيه بس أنه إذا في بلد مثلا فيه حاكم وحيد وهذا الحاكم ما حد فيه ينتقده، طيب بيكون في حرية؟".
يشار إلى أن ميسون نويهض هي إعلامية في قناة "العربية" السعودية وكانت ضيفة عبر الفيديو في المقابلة ذاتها.
وأثارت تصريحات مكاري غضب السعوديين على مواقع التواصل، مذكرين بتصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي
وانتقاده الحرب في اليمن واصفا إياها بـ"العبثية".
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج
، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".
وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.
وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن قرداحي استقالته من منصبه
، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وفتح صفحة جديدة مع لبنان.