https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-العلاقات-التجارية-مع-أفريقيا-شهدت-نموا-على-الرغم-من-العقوبات-1079448271.html
بوتين خلال اجتماعه مع ضيوف القمة: العلاقات التجارية مع أفريقيا شهدت نموا على الرغم من العقوبات
بوتين خلال اجتماعه مع ضيوف القمة: العلاقات التجارية مع أفريقيا شهدت نموا على الرغم من العقوبات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T08:26+0000
2023-07-27T08:26+0000
2023-07-27T08:59+0000
روسيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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ولفت بوتين إلى أن بلاده تؤيد روسيا انضمام الاتحاد الأفريقي إلى الهياكل الدولية الرائدة، وكانت من أوائل من دعم مبادرة منح إفريقيا عضوية في مجموعة العشرين، مضيفا أن موسكو تتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار في سبتمبر في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.وتابع بوتين بالقول "نحن نؤيد مشاركة الاتحاد في عمل الجمعيات الدولية الرائدة، واسمحوا لي أن أذكركم بأن روسيا كانت من أوائل الدول التي استجابت العام الماضي لترشيحكم ومن سبقوكم لرئاسة رئيس السنغال". وقال بوتين في الاجتماع مع رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن مبادرة منح الاتحاد الأفريقي عضوية كاملة في مجموعة العشرين. وبحسب الرئيس، تعتبر روسيا الاتحاد الأفريقي "منظمة إقليمية رائدة" تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتخلق الظروف لضمان مكانة أفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية.وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مساعد-الرئيس-الروسي-تحتاج-روسيا-وأفريقيا-إلى-إنشاء-اتحاد-للنقل-لتطوير-الخدمات-اللوجستية-1079448435.html
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بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
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روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
بوتين خلال اجتماعه مع ضيوف القمة: العلاقات التجارية مع أفريقيا شهدت نموا على الرغم من العقوبات
08:26 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 08:59 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.
ولفت بوتين إلى أن بلاده تؤيد روسيا انضمام الاتحاد الأفريقي إلى الهياكل الدولية الرائدة، وكانت من أوائل من دعم مبادرة منح إفريقيا عضوية في مجموعة العشرين، مضيفا أن موسكو تتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار في سبتمبر في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وتابع بوتين بالقول "نحن نؤيد مشاركة الاتحاد في عمل الجمعيات الدولية الرائدة، واسمحوا لي أن أذكركم بأن روسيا كانت من أوائل الدول التي استجابت العام الماضي لترشيحكم ومن سبقوكم لرئاسة رئيس السنغال".
وقال بوتين في الاجتماع مع رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن مبادرة منح الاتحاد الأفريقي عضوية كاملة في مجموعة العشرين.
وبحسب الرئيس، تعتبر روسيا الاتحاد الأفريقي "منظمة إقليمية رائدة" تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتخلق الظروف لضمان مكانة أفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية.
وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.