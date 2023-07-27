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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-القوات-الأوكرانية-كثفت-عملياتها-العسكرية-على-محور-زابوروجيه-لكنها-باءت-بالفشل-1079469796.html
بوتين: القوات الأوكرانية كثفت عملياتها العسكرية على محور زابوروجيه لكنها باءت بالفشل
بوتين: القوات الأوكرانية كثفت عملياتها العسكرية على محور زابوروجيه لكنها باءت بالفشل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا، وتركزت الأعمال العدائية الرئيسية على اتجاه زابوروجيه. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:06+0000
2023-07-27T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين للصحفيين على هامش القمة الروسية الأفريقية: "بالنسبة للأيام الماضية، نؤكد حقاً أن الأعمال العدائية قد اشتدت بشكل كبير. ووقعت الاشتباكات الرئيسية على اتجاه زابوروجيه".وأشار بوتين إلى أن اللواء 58 لمشاة البحرية والقوات الجنوبية أظهروا بسالة منقطعة النظير.وأكد بوتين أن كل المحاولات أوقفت، وتكبد العدو خسائر فادحة.وقال بوتين: "لقد تكبد العدو خسائر كبيرة جدًا في الأفراد، وبلغت خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف".وأشار بوتين إلى أنه، يوم أمس، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 200 عسكري، وتم تدمير نحو 50 عربة مدرعة، و26 دبابة على اتجاه زابوروجيه.وشدد بوتين على أن "كل ما حدث خلال اليوم الماضي هو مثال حي على البطولة الجماعية لجنودنا وضباطنا".وبناء على تعليماته، سيتم منح جميع العسكريين المتميزين جوائز الدولة في منطقة القتال، بالإضافة إلى منح الوحدات ألقاب فخرية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تتقدم-12-كيلومترا-على-طول-خط-الجبهة-و3-كيلومترات-في-العمق-الأوكراني--1079466904.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين: القوات الأوكرانية كثفت عملياتها العسكرية على محور زابوروجيه لكنها باءت بالفشل

13:06 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 27.07.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا، وتركزت الأعمال العدائية الرئيسية على اتجاه زابوروجيه.
وقال بوتين للصحفيين على هامش القمة الروسية الأفريقية: "بالنسبة للأيام الماضية، نؤكد حقاً أن الأعمال العدائية قد اشتدت بشكل كبير. ووقعت الاشتباكات الرئيسية على اتجاه زابوروجيه".
وأشار بوتين إلى أن اللواء 58 لمشاة البحرية والقوات الجنوبية أظهروا بسالة منقطعة النظير.
وأكد بوتين أن كل المحاولات أوقفت، وتكبد العدو خسائر فادحة.
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني
12:13 GMT
وقال بوتين: "لقد تكبد العدو خسائر كبيرة جدًا في الأفراد، وبلغت خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف".
وأشار بوتين إلى أنه، يوم أمس، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 200 عسكري، وتم تدمير نحو 50 عربة مدرعة، و26 دبابة على اتجاه زابوروجيه.
وشدد بوتين على أن "كل ما حدث خلال اليوم الماضي هو مثال حي على البطولة الجماعية لجنودنا وضباطنا".
وبناء على تعليماته، سيتم منح جميع العسكريين المتميزين جوائز الدولة في منطقة القتال، بالإضافة إلى منح الوحدات ألقاب فخرية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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