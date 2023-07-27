https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-القوات-الأوكرانية-كثفت-عملياتها-العسكرية-على-محور-زابوروجيه-لكنها-باءت-بالفشل-1079469796.html
بوتين: القوات الأوكرانية كثفت عملياتها العسكرية على محور زابوروجيه لكنها باءت بالفشل
بوتين: القوات الأوكرانية كثفت عملياتها العسكرية على محور زابوروجيه لكنها باءت بالفشل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا، وتركزت الأعمال العدائية الرئيسية على اتجاه زابوروجيه. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:06+0000
2023-07-27T13:06+0000
2023-07-27T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وقال بوتين للصحفيين على هامش القمة الروسية الأفريقية: "بالنسبة للأيام الماضية، نؤكد حقاً أن الأعمال العدائية قد اشتدت بشكل كبير. ووقعت الاشتباكات الرئيسية على اتجاه زابوروجيه".وأشار بوتين إلى أن اللواء 58 لمشاة البحرية والقوات الجنوبية أظهروا بسالة منقطعة النظير.وأكد بوتين أن كل المحاولات أوقفت، وتكبد العدو خسائر فادحة.وقال بوتين: "لقد تكبد العدو خسائر كبيرة جدًا في الأفراد، وبلغت خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف".وأشار بوتين إلى أنه، يوم أمس، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 200 عسكري، وتم تدمير نحو 50 عربة مدرعة، و26 دبابة على اتجاه زابوروجيه.وشدد بوتين على أن "كل ما حدث خلال اليوم الماضي هو مثال حي على البطولة الجماعية لجنودنا وضباطنا".وبناء على تعليماته، سيتم منح جميع العسكريين المتميزين جوائز الدولة في منطقة القتال، بالإضافة إلى منح الوحدات ألقاب فخرية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تتقدم-12-كيلومترا-على-طول-خط-الجبهة-و3-كيلومترات-في-العمق-الأوكراني--1079466904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_07f26507b65c009ff1e66876480f15d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين: القوات الأوكرانية كثفت عملياتها العسكرية على محور زابوروجيه لكنها باءت بالفشل
13:06 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا، وتركزت الأعمال العدائية الرئيسية على اتجاه زابوروجيه.
وقال بوتين للصحفيين على هامش القمة الروسية الأفريقية: "بالنسبة للأيام الماضية، نؤكد حقاً أن الأعمال العدائية قد اشتدت بشكل كبير. ووقعت الاشتباكات الرئيسية على اتجاه زابوروجيه".
وأشار بوتين إلى أن اللواء 58 لمشاة البحرية والقوات الجنوبية أظهروا بسالة منقطعة النظير.
وأكد بوتين أن كل المحاولات أوقفت، وتكبد العدو خسائر فادحة.
وقال بوتين: "لقد تكبد العدو خسائر كبيرة جدًا في الأفراد، وبلغت خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف".
وأشار بوتين إلى أنه، يوم أمس، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 200 عسكري، وتم تدمير نحو 50 عربة مدرعة، و26 دبابة على اتجاه زابوروجيه.
وشدد بوتين على أن "كل ما حدث خلال اليوم الماضي هو مثال حي على البطولة الجماعية لجنودنا وضباطنا".
وبناء على تعليماته، سيتم منح جميع العسكريين المتميزين جوائز الدولة في منطقة القتال، بالإضافة إلى منح الوحدات ألقاب فخرية.