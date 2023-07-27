https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-روسيا-ستساعد-الدول-الأفريقية-على-إنتاج-الغذاء-وتصديره-1079473602.html
بوتين: روسيا ستساعد الدول الأفريقية على إنتاج الغذاء وتصديره
بوتين: روسيا ستساعد الدول الأفريقية على إنتاج الغذاء وتصديره
نناقش في هذه الحلقة: القادة الأفارقة يصرون على إحياء مبادرتهم لحل الأزمة الأوكرانية؛ انطلاق أعمال القمة الروسية الأفريقية في بطرسبورغ الروسية؛ بن غفير يقتحم... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:51+0000
2023-07-27T13:51+0000
2023-07-27T13:51+0000
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بوتين: روسيا ستساعد الدول الإفريقية على إنتاج الغذاء وتصديره
بوتين: روسيا ستساعد الدول الإفريقية على إنتاج الغذاء وتصديره
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية المنعقدة في بطرسبورغ:وأضاف بوتين:خبير: يجب التفاوض مع الولايات المتحدة لا مع زيلينسكيقال رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، لـ"سبوتنيك"، إن الدول المشاركة في مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لن تستسلم أو تتخلى عن المبادرة، وأنهم يعتزمون مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في أي محادثات مع موسكو.حول فرص نجاح هذه المبادرة، قال الخبير بالشأن الأفريقي إدريس حميد:التفاصيل في الملف الصوتي....
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, аудио
العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, аудио
بوتين: روسيا ستساعد الدول الأفريقية على إنتاج الغذاء وتصديره
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نناقش في هذه الحلقة: القادة الأفارقة يصرون على إحياء مبادرتهم لحل الأزمة الأوكرانية؛ انطلاق أعمال القمة الروسية الأفريقية في بطرسبورغ الروسية؛ بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مستفزًا مشاعر المسلمين؛ القوات الأمريكية تزيد جنودها في سوريا إلى 1500؛ مجلس التعاون الإسلامي يعقد جلسة لبحث حرق نسخ من القرآن الكريم.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية المنعقدة في بطرسبورغ:
"من ناحية، تضع الدول الغربية عقبات في إمدادات الحبوب والأسمدة لدينا، ومن ناحية أخرى، تتهمنا زورا وعدوانا بالوضع المتأزم الحالي في سوق الغذاء العالمي. وقد تجلى هذا النهج بشكل واضح في تنفيذ ما يسمى "صفقة الحبوب"، التي تم إبرامها بمشاركة الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي كانت تهدف في البداية إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي والحد من خطر الجوع ومساعدة أفقر البلدان، بما في ذلك في أفريقيا. ومع ذلك، في غضون عام تقريبًا، كجزء من هذه الصفقة المزعومة، تم تصدير ما مجموعه 32.8 مليون طن من البضائع من أوكرانيا، ذهب أكثر من 70% منها إلى البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع والعالي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".
"نحن مقتنعون أنه مع تطبيق التقنيات الزراعية المناسبة والتنظيم المناسب للإنتاج الزراعي، ستتمكن أفريقيا في المستقبل من إطعام نفسها، وضمان أمنها الغذائي وستصبح قادرة على أن تكون مصدرة لأنواع مختلفة من الغذاء. من جانبها، روسيا مستعدة لتبادل خبراتها في مجال الإنتاج الزراعي مع الدول الأفريقية، للمساعدة في إدخال التقنيات الأكثر تقدمًا، كما أننا مهتمون بمواصلة تطوير التعاون مع الدول الأفريقية في قطاع الطاقة".
خبير: يجب التفاوض مع الولايات المتحدة لا مع زيلينسكي
قال رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، لـ"سبوتنيك"، إن الدول المشاركة في مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لن تستسلم أو تتخلى عن المبادرة، وأنهم يعتزمون مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في أي محادثات مع موسكو.
حول فرص نجاح هذه المبادرة، قال الخبير بالشأن الأفريقي إدريس حميد:
"يجب التفاوض مع الولايات المتحدة وليس مع زيلينسكي لأنه لا يملك من قراره شيئا وأوكرانيا أجبرت على الدخول في هذه الحرب من قبل واشنطن ومن يريد الحل لا يضع شروطا مسبقة، والاتحاد الأفريقي تربطه علاقات جيدة مع روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي....