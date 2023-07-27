https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-روسيا-منفتحة-على-التعاون-مع-جزر-القمر-في-جميع-المجالات-1079453410.html

بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع جزر القمر في جميع المجالات

بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع جزر القمر في جميع المجالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على التعاون مع جزر القمر في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن علاقات البلدين تستند إلى مبادئ... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T09:43+0000

2023-07-27T09:43+0000

2023-07-27T10:33+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1d/1078596028_0:262:2711:1787_1920x0_80_0_0_66fa2c2b7307f8e4692109dce71f864d.jpg

وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، على هامش القمة الروسية الأفريقية : "نحن نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع اتحاد جزر القمر، فعلاقاتنا تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا البعض، وهي قادرة على تحقيق التنمية في عدد من المجالات. نحن منفتحون على التعاون مع بلدكم في جميع المجالات، بكل تأكيد".ومن جانبه، أكد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن روسيا شريك مميز لأفريقيا وتدعمها في مواجهة جميع المشكلات في القارة.وقال عثماني، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة روسيا - أفريقيا في مدينة سان بطرسبورغ: "روسيا شريك مميز لأفريقيا وتقف بجانبها في مواجهة جميع المشكلات في القارة".وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يشارك-في-قمة-روسيا---أفريقيا-فيديو---1079451515.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية 2023-07-27T09:43+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا