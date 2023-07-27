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بوتين: نأمل بإطلاق المنطقة الصناعية الروسية قرب قناة السويس
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-روسيا-منفتحة-على-التعاون-مع-جزر-القمر-في-جميع-المجالات-1079453410.html
بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع جزر القمر في جميع المجالات
بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع جزر القمر في جميع المجالات
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على التعاون مع جزر القمر في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن علاقات البلدين تستند إلى مبادئ... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T09:43+0000
2023-07-27T10:33+0000
روسيا
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وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، على هامش القمة الروسية الأفريقية : "نحن نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع اتحاد جزر القمر، فعلاقاتنا تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا البعض، وهي قادرة على تحقيق التنمية في عدد من المجالات. نحن منفتحون على التعاون مع بلدكم في جميع المجالات، بكل تأكيد".ومن جانبه، أكد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن روسيا شريك مميز لأفريقيا وتدعمها في مواجهة جميع المشكلات في القارة.وقال عثماني، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة روسيا - أفريقيا في مدينة سان بطرسبورغ: "روسيا شريك مميز لأفريقيا وتقف بجانبها في مواجهة جميع المشكلات في القارة".وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يشارك-في-قمة-روسيا---أفريقيا-فيديو---1079451515.html
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بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
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روسيا
روسيا

بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع جزر القمر في جميع المجالات

09:43 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 27.07.2023)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023" في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023 في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على التعاون مع جزر القمر في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن علاقات البلدين تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما من الطرف الآخر.
وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، على هامش القمة الروسية الأفريقية : "نحن نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع اتحاد جزر القمر، فعلاقاتنا تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا البعض، وهي قادرة على تحقيق التنمية في عدد من المجالات. نحن منفتحون على التعاون مع بلدكم في جميع المجالات، بكل تأكيد".
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
09:21 GMT
ومن جانبه، أكد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن روسيا شريك مميز لأفريقيا وتدعمها في مواجهة جميع المشكلات في القارة.
© Ruptly
وقال عثماني، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة روسيا - أفريقيا في مدينة سان بطرسبورغ: "روسيا شريك مميز لأفريقيا وتقف بجانبها في مواجهة جميع المشكلات في القارة".
وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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