https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-نأمل-بإطلاق-المنطقة-الصناعية-الروسية-قرب-قناة-السويس-1079458070.html
بوتين: نأمل بإطلاق المنطقة الصناعية الروسية قرب قناة السويس
بوتين: نأمل بإطلاق المنطقة الصناعية الروسية قرب قناة السويس
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T10:23+0000
2023-07-27T10:23+0000
2023-07-27T10:32+0000
روسيا
العالم
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
مصر
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وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا- أفريقيا": "تحدثت يوم أمس مع الرئيس السيسي، نحن نبحث ونأمل أنه في المستقبل القريب سنطلق المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس قريبًا".يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين الأفارقه.وقال بوتين: "أود أن أرحب بكم جميعا بحرارة في سان بطرسبورغ. أشكركم على استجابتكم لدعوتنا وحضوركم، في بلدنا أنتم من بين الأصدقاء والأشخاص الذين يشاركوننا التفكير نفسه".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.وبحسب الرئيس، تعتبر روسيا الاتحاد الأفريقي "منظمة إقليمية رائدة" تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتخلق الظروف لضمان مكانة أفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية.وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-روسيا-شريك-مميز-لقارتنا-ولا-ننسى-مواقفها-الداعمة-1079457290.html
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بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
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روسيا, العالم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", مصر
روسيا, العالم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", مصر
بوتين: نأمل بإطلاق المنطقة الصناعية الروسية قرب قناة السويس
10:23 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 10:32 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب.
وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا- أفريقيا": "تحدثت يوم أمس مع الرئيس السيسي، نحن نبحث ونأمل أنه في المستقبل القريب سنطلق المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس قريبًا".
وأضاف: "نتوقع أن يبدأ تشييد أول مرافق الإنتاج هناك بالفعل هذا العام، ولاحقاً سيتم تصدير السلع المنتجة إلى جميع أنحاء أفريقيا".
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين الأفارقه.
وقال بوتين: "أود أن أرحب بكم جميعا بحرارة في سان بطرسبورغ. أشكركم على استجابتكم لدعوتنا وحضوركم، في بلدنا أنتم من بين الأصدقاء والأشخاص الذين يشاركوننا التفكير نفسه".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.
وبحسب الرئيس، تعتبر روسيا الاتحاد الأفريقي "منظمة إقليمية رائدة" تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتخلق الظروف لضمان مكانة أفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية.
وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.