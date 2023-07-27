https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يكشف-عن-افتتاح-مكاتب-لوكالات-الإعلام-الروسية-في-أفريقيا-1079463515.html
بوتين يكشف عن افتتاح مكاتب لوكالات الإعلام الروسية في أفريقيا
بوتين يكشف عن افتتاح مكاتب لوكالات الإعلام الروسية في أفريقيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه يجري العمل على فتح مكاتب تمثيلية لوسائل الإعلام الروسية الرائدة المختلفة، بما في ذلك وكالة "سبوتنيك"، في... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:18+0000
2023-07-27T11:18+0000
2023-07-27T11:18+0000
روسيا
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وأشار بوتين خلال حديثه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، إلى أن روسيا تعمل على فتح مكاتب لوسائل الإعلام الروسية الرائدة في القارة الإفريقية، وبينها وكالة "سبوتنيك" ووكالة "تاس"، وقناة "آر تي" التلفزيونية. بالإضافة إلى شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومي لعموم روسيا، وصحيفة روسيسكايا غازيتا".وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-سنزود-دولا-أفريقية-بـ50-ألف-طن-من-الحبوب-مجانا-1079461320.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يكشف عن افتتاح مكاتب لوكالات الإعلام الروسية في أفريقيا
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه يجري العمل على فتح مكاتب تمثيلية لوسائل الإعلام الروسية الرائدة المختلفة، بما في ذلك وكالة "سبوتنيك"، في عدد من الدول الإفريقية.
وأشار بوتين خلال حديثه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، إلى أن روسيا تعمل على فتح مكاتب لوسائل الإعلام الروسية الرائدة في القارة الإفريقية، وبينها وكالة "سبوتنيك" ووكالة "تاس"، وقناة "آر تي" التلفزيونية. بالإضافة إلى شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومي لعموم روسيا، وصحيفة روسيسكايا غازيتا".
وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.