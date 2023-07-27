https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يمنح-مراسل-سبوتنيك-الحربي-روستيسلاف-جورافلوف-وسام-الشجاعة-بعد-اغتياله--1079479392.html

بوتين يمنح مراسل "سبوتنيك" الحربي روستيسلاف جورافلوف وسام الشجاعة بعد اغتياله

بوتين يمنح مراسل "سبوتنيك" الحربي روستيسلاف جورافلوف وسام الشجاعة بعد اغتياله

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مراسل وكالة "سبوتنيك" الحربي، روستيسلاف جورافلوف، وسام الشجاعة، وذلك بعد مقتل جورافلوف خلال قصف أوكراني... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T15:17+0000

2023-07-27T15:17+0000

2023-07-27T15:37+0000

روسيا

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وجاء في الوثيقة: "من أجل الشجاعة، والشجاعة التي ظهرت في أداء الواجب المهني، منح وسام الشجاعة إلى روستيسلاف جورافلوف، المراسل الحربي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" (وكالة سبوتنيك)".ومنح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مصور وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" (سبوتنيك)"، كونستانتين ميخالشيفسكي، وسام الشجاعة، ونشر المرسوم على موقع الكرملين على الإنترنت.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، حدث نتيجة هجوم متعمد من قبل نظام كييف على الصحفيين، واصفا هذا العمل بالجريمة الخطيرة للغاية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل المراسل العسكري لوكالة "روسيا سيغودنيا" (سبوتنيك)، روستيسلاف جورافليوف، وإصابة 4 محررين آخرين من العاملين لدى الوكالة الصحفية وصحيفة "إزفستيا" الروسية، خلال قصف أوكراني.وقال بيان الدفاع: "شنت وحدات من القوات الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على مجموعة من الصحفيين من مركز معلومات إزفستيا ووكالة أنباء ريا نوفوستي، الذين كانوا يعدون مواد حول القصف المدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية وأصيب أربعة صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة".وأضافت وزارة الدفاع: "أثناء عملية إجلاء المصابين إلى المراكز الطبية، توفي الصحفي من وكالة أنباء ريا نوفوستي، روستيسلاف جورافليوف، متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخيرة عنقودية صغيرة".ويحاول نظام كييف استهداف رموز إعلامية وصحفية بارزة في روسيا، إذ أحبط الأمن الروسي يوم السبت الماضي، محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير مؤسسة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

https://sputnikarabic.ae/20230722/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-أسفها-وتعازيها-في-مقتل-مراسل-سبوتنيك--1079309431.html

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