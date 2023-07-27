https://sputnikarabic.ae/20230727/تحطم-مروحية-مي-8-في-جمهورية-ألطاي-الروسية-1079457474.html
تحطم مروحية "مي-8" في جمهورية ألطاي الروسية
تحطم مروحية "مي-8" في جمهورية ألطاي الروسية
أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، اليوم الخميس، عن تحطم مروحية من طراز "مي-8" تابعة لشركة "ألطاي آفيا" على بعد 200 كيلومتر جنوبي منطقة غورنو... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T10:10+0000
2023-07-27T10:10+0000
2023-07-27T10:10+0000
روسيا
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وجاء في بيان "روس أفياتسيا": "وفقًا لمعلومات المركز الإقليمي للنظام الموحد لإدارة الحركة الجوية، تحطمت مروحية من طراز "مي-8" تابعة لشركة طيران "ألطاي آفيا" على بعد 200 كيلومتر جنوبي منطقة غورنو - ألطاي".وأضاف البيان بالقول: "كان على متن المروحية 3 من أفراد الطاقم و 12 راكبًا، ويجري تحديد الوضع الخاص بحالتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230216/روسيا-تصنع-86-مروحية-مي-8-من-طرازات-مختلفة-1073610181.html
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روسيا
تحطم مروحية "مي-8" في جمهورية ألطاي الروسية
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أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، اليوم الخميس، عن تحطم مروحية من طراز "مي-8" تابعة لشركة "ألطاي آفيا" على بعد 200 كيلومتر جنوبي منطقة غورنو - ألطاي.
وجاء في بيان "روس أفياتسيا": "وفقًا لمعلومات المركز الإقليمي للنظام الموحد لإدارة الحركة الجوية، تحطمت مروحية من طراز "مي-8" تابعة لشركة طيران "ألطاي آفيا" على بعد 200 كيلومتر جنوبي منطقة غورنو - ألطاي".
وأضاف البيان بالقول: "كان على متن المروحية 3 من أفراد الطاقم و 12 راكبًا، ويجري تحديد الوضع الخاص بحالتهم".