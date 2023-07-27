https://sputnikarabic.ae/20230727/تصرف-غير-لائق-من-لاعبة-أوكرانية-ضد-منافستها-الروسية-يتسبب-بطردها-من-بطولة-العالم-للمبارزة--فيديو-1079477127.html
تصرف غير لائق من لاعبة أوكرانية ضد منافستها الروسية يتسبب بطردها من بطولة العالم للمبارزة ... فيديو
تصرف غير لائق من لاعبة أوكرانية ضد منافستها الروسية يتسبب بطردها من بطولة العالم للمبارزة ... فيديو
طرد الاتحاد الدولي للمبارزة (FIE) اللاعبة الأوكرانية، أولغا خارلان، من بطولة العالم في ميلانو بسبب رفضها مصافحة منافستها الروسية آنا سميرنوفا بعد المبارزة. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T15:01+0000
2023-07-27T15:01+0000
2023-07-27T15:06+0000
رياضة
العالم
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في نهاية المبارزة، أرادت اللاعبة الروسية الاقتراب من اللاعبة الأوكرانية، لكنها أشهرت سيفها للأمام ولم تدع خصمها تقترب منها، ثم غادرت المسار.ووفقا لقواعد رياضة المبارزة، فإن مثل هذا التصرف يعتبر سلوكا غير رياضي وعقوبته هو الاستبعاد.وفي البداية، تم رفض احتجاج الرياضية الروسية على تصرف منافستها الأوكرانية، ولكن بعد إلحاح الجانب الروسي على تطبيق القواعد تم استبعاد خارلان رغم فوزها وتأهلها للدور المقبل.
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رياضة, العالم
تصرف غير لائق من لاعبة أوكرانية ضد منافستها الروسية يتسبب بطردها من بطولة العالم للمبارزة ... فيديو
15:01 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
طرد الاتحاد الدولي للمبارزة (FIE) اللاعبة الأوكرانية، أولغا خارلان، من بطولة العالم في ميلانو بسبب رفضها مصافحة منافستها الروسية آنا سميرنوفا بعد المبارزة.
في نهاية المبارزة، أرادت اللاعبة الروسية الاقتراب من اللاعبة الأوكرانية، لكنها أشهرت سيفها للأمام ولم تدع خصمها تقترب منها، ثم غادرت المسار.
وفقًا لقواعد (FIE)، بعد المبارزة، يجب على الرياضيين إلقاء التحية لبعضهم بعضا والمصافحة. إذا رفض أحد المبارزين أو كلاهما اتباع القواعد، فلن يتم اعتبار المباراة مكتملة. هذا عادة ما يؤدي إلى استبعاد المنافس.
ووفقا لقواعد رياضة المبارزة، فإن مثل هذا التصرف يعتبر سلوكا غير رياضي وعقوبته هو الاستبعاد.
وقال رئيس الاتحاد الروسي للمبارزة (FFR)، إلغار مامادوف لوكالة "سبوتنيك"، إن الاتحاد الدولي للمبارزة رفض الاحتجاج، وأن الاتحاد يسعى لإلغاء نتيجة المنافسة.
وفي البداية، تم رفض احتجاج الرياضية الروسية على تصرف منافستها الأوكرانية، ولكن بعد إلحاح الجانب الروسي على تطبيق القواعد تم استبعاد خارلان رغم فوزها وتأهلها للدور المقبل.