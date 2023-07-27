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https://sputnikarabic.ae/20230727/تنظيم-وقفة-حداد-بالقرب-من-السفارة-الأمريكية-في-موسكو-في-يوم-إحياء-ذكرى-الأطفال-ضحايا-الحرب-فيديو-1079478359.html
تنظيم وقفة حداد بالقرب من السفارة الأمريكية في موسكو في يوم إحياء ذكرى الأطفال ضحايا الحرب... فيديو
تنظيم وقفة حداد بالقرب من السفارة الأمريكية في موسكو في يوم إحياء ذكرى الأطفال ضحايا الحرب... فيديو
أقيم، اليوم الخميس، وقفة حداد أمام السفارة الأمريكية في موسكو، في الذكرى السنوية للقصف الأوكراني الذي راح ضحيته 228 طفلا عام 2014، في مدينة غورلوفكا في دونباس. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T15:17+0000
2023-07-27T15:17+0000
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وكما أقيمت فعاليات حداد أمام سفارات الدول الأخرى التي "تساعد نظام كييف الإجرامي على ارتكاب جرائم بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا".وأشارت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إلى أنها تأمل في عقد محكمة ضد القيادة الأوكرانية، التي أصدرت أوامر جنائية منذ عام 2014.ابتداء من 20 يوليو/ تموز الجاري 2023، وفقًا لبيانات أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، بلغ عدد الأطفال القتلى في إقليم جمهورية واحدة طوال فترة العدوان المسلح من قبل أوكرانيا 228 شخصًا، وأصيب792.
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

تنظيم وقفة حداد بالقرب من السفارة الأمريكية في موسكو في يوم إحياء ذكرى الأطفال ضحايا الحرب... فيديو

15:17 GMT 27.07.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوريوم إحياء ذكرى الأطفال ضحايا الحرب في دونباس
يوم إحياء ذكرى الأطفال ضحايا الحرب في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
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أقيم، اليوم الخميس، وقفة حداد أمام السفارة الأمريكية في موسكو، في الذكرى السنوية للقصف الأوكراني الذي راح ضحيته 228 طفلا عام 2014، في مدينة غورلوفكا في دونباس.
وكما أقيمت فعاليات حداد أمام سفارات الدول الأخرى التي "تساعد نظام كييف الإجرامي على ارتكاب جرائم بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا".
وأشارت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إلى أنها تأمل في عقد محكمة ضد القيادة الأوكرانية، التي أصدرت أوامر جنائية منذ عام 2014.
ابتداء من 20 يوليو/ تموز الجاري 2023، وفقًا لبيانات أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، بلغ عدد الأطفال القتلى في إقليم جمهورية واحدة طوال فترة العدوان المسلح من قبل أوكرانيا 228 شخصًا، وأصيب792.
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