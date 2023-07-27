https://sputnikarabic.ae/20230727/تونس-تشهد-ارتفاعا-في-إصابات-الحمى-المالطية-1079467416.html

تونس تشهد ارتفاعا في إصابات الحمى المالطية

تونس تشهد ارتفاعا في إصابات الحمى المالطية

صرحت إكرام التواتي، رئيسة الدائرة الصحية في سوق الأحد في تونس، بأن ولاية قبلي شهدت زيادة في حالات الإصابة بالحمى المالطية في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي 27.07.2023, سبوتنيك عربي

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ونقل راديو "موزاييك" عن المسؤولة التونسية، أن عدد الإصابات بلغ 15 حالة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يوليو/ تموز، مقارنة بـ 14 حالة فقط في عام 2022.وأوضحت التواتي أن الحمى المالطية هي مرض ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق جرثومة البروسيلا، ويحدث ذلك عند تناول مشتقات الحليب أو شرب الحليب الملوث أو لمس الحيوانات المصابة أو إفرازاتها أو عند استنشاق البكتيريا الموجودة في صوف الحيوان أو عند تنظيف الأسطبل.وتشمل أعراض الإصابة بالحمى المالطية الحمى والتعرق الزائد والألم في العضلات والظهر، بالإضافة إلى الإسهال والتعب.وكانت سلطات الصحة في تونس قد رصدت، في مايو/ أيار الماضي، 8 حالات إصابة بمرض الحمى المالطية، ما استدعى تحذير المواطنين من أسباب الإصابة.ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن المدير الجهوي للصحة في ولاية باجة التونسية، إلياس عمار، تحذيره للمواطنين من الحليب واللحوم القادمة من مصادر غير مراقبة، وذلك بعد رصد 8 إصابات بمرض الحمى المالطية، التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في معتمدية تبرسق.

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