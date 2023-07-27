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https://sputnikarabic.ae/20230727/تونس-تشهد-ارتفاعا-في-إصابات-الحمى-المالطية-1079467416.html
تونس تشهد ارتفاعا في إصابات الحمى المالطية
تونس تشهد ارتفاعا في إصابات الحمى المالطية
صرحت إكرام التواتي، رئيسة الدائرة الصحية في سوق الأحد في تونس، بأن ولاية قبلي شهدت زيادة في حالات الإصابة بالحمى المالطية في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T12:18+0000
2023-07-27T12:18+0000
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ونقل راديو "موزاييك" عن المسؤولة التونسية، أن عدد الإصابات بلغ 15 حالة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يوليو/ تموز، مقارنة بـ 14 حالة فقط في عام 2022.وأوضحت التواتي أن الحمى المالطية هي مرض ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق جرثومة البروسيلا، ويحدث ذلك عند تناول مشتقات الحليب أو شرب الحليب الملوث أو لمس الحيوانات المصابة أو إفرازاتها أو عند استنشاق البكتيريا الموجودة في صوف الحيوان أو عند تنظيف الأسطبل.وتشمل أعراض الإصابة بالحمى المالطية الحمى والتعرق الزائد والألم في العضلات والظهر، بالإضافة إلى الإسهال والتعب.وكانت سلطات الصحة في تونس قد رصدت، في مايو/ أيار الماضي، 8 حالات إصابة بمرض الحمى المالطية، ما استدعى تحذير المواطنين من أسباب الإصابة.ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن المدير الجهوي للصحة في ولاية باجة التونسية، إلياس عمار، تحذيره للمواطنين من الحليب واللحوم القادمة من مصادر غير مراقبة، وذلك بعد رصد 8 إصابات بمرض الحمى المالطية، التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في معتمدية تبرسق.
https://sputnikarabic.ae/20230726/تونس-تعلن-السيطرة-الكاملة-على-جميع-الحرائق-التي-نشبت-في-البلاد-1079436875.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, الصحة
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, الصحة

تونس تشهد ارتفاعا في إصابات الحمى المالطية

12:18 GMT 27.07.2023
© AP Photo / Neil Hallطاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Neil Hall
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صرحت إكرام التواتي، رئيسة الدائرة الصحية في سوق الأحد في تونس، بأن ولاية قبلي شهدت زيادة في حالات الإصابة بالحمى المالطية في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي
ونقل راديو "موزاييك" عن المسؤولة التونسية، أن عدد الإصابات بلغ 15 حالة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يوليو/ تموز، مقارنة بـ 14 حالة فقط في عام 2022.
وأوضحت التواتي أن الحمى المالطية هي مرض ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق جرثومة البروسيلا، ويحدث ذلك عند تناول مشتقات الحليب أو شرب الحليب الملوث أو لمس الحيوانات المصابة أو إفرازاتها أو عند استنشاق البكتيريا الموجودة في صوف الحيوان أو عند تنظيف الأسطبل.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
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أمس, 20:56 GMT
وتشمل أعراض الإصابة بالحمى المالطية الحمى والتعرق الزائد والألم في العضلات والظهر، بالإضافة إلى الإسهال والتعب.
وكانت سلطات الصحة في تونس قد رصدت، في مايو/ أيار الماضي، 8 حالات إصابة بمرض الحمى المالطية، ما استدعى تحذير المواطنين من أسباب الإصابة.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن المدير الجهوي للصحة في ولاية باجة التونسية، إلياس عمار، تحذيره للمواطنين من الحليب واللحوم القادمة من مصادر غير مراقبة، وذلك بعد رصد 8 إصابات بمرض الحمى المالطية، التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في معتمدية تبرسق.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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