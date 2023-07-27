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https://sputnikarabic.ae/20230727/دراسة-تكشف-عن-فائدة-غير-متوقعة-لزيت-الزيتون-تؤثر-على-أهم-عضو-في-جسم-الإنسان--1079447768.html
دراسة تكشف عن فائدة "غير متوقعة" لزيت الزيتون تؤثر على أهم عضو في جسم الإنسان
دراسة تكشف عن فائدة "غير متوقعة" لزيت الزيتون تؤثر على أهم عضو في جسم الإنسان
كشفت دراسة جديدة عن فائدة أكبر من المتوقع لزيت الزيتون من شأنها أن تؤثر على أهم أعضاء الجسم البشري وتخفف من أخطر أعراض الشيخوخة الذي أرّق العلماء لفترة طويلة. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T08:37+0000
2023-07-27T08:37+0000
علوم
الصحة
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قالت آن جولي تيسيير، حاصلة على درجة الدكتوراه، وزميلة في جامعة "هارفارد": "إن اختيار زيت الزيتون، وهو منتج طبيعي، بدلاً من الدهون مثل "المارغرين" و"المايونيز" التجاري، هو خيار آمن وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل".يشمل الخرف مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى ضعف في التفكير أو الذاكرة، مما يؤثر على الأنشطة اليومية للشخص.هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تدرس العلاقة بين النظام الغذائي والموت المرتبط بالخرف. حلل العلماء الاستبيانات الغذائية وسجلات الوفيات لأكثر من 90 ألف أمريكي على مدى ثلاثة عقود ، توفي خلالها 4 آلاف و749 مشاركًا في الدراسة بسبب الخرف.أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 28% للوفاة من الخرف مقارنةً بأولئك الذين لم يتناولوا زيت الزيتون مطلقًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن استبدال ملعقة صغيرة من المارغرين والمايونيز بكمية معادلة من زيت الزيتون يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 8-14%.تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون زيت الزيتون بانتظام، بدلاً من الدهون المصنعة أو الحيوانية، يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي، قد يشير هذا إلى أن زيت الزيتون له خصائص مفيدة بشكل فريد لصحة الدماغ.وأضافت جولي: "يمكن لبعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون عبور الحاجز الدموي الدماغي والتأثير عليه بشكل مباشر، ومن الممكن أيضًا أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر على صحة الدماغ من خلال الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس تيك ديلي" العلمية.وحذرت جولي من أن البحث قائم على الملاحظة ولا يثبت أن زيت الزيتون هو سبب انخفاض مخاطر الإصابة بالخرف القاتل.
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

دراسة تكشف عن فائدة "غير متوقعة" لزيت الزيتون تؤثر على أهم عضو في جسم الإنسان

08:37 GMT 27.07.2023
© Fotolia / Сarballoزيت الزيتون
زيت الزيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Fotolia / Сarballo
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كشفت دراسة جديدة عن فائدة أكبر من المتوقع لزيت الزيتون من شأنها أن تؤثر على أهم أعضاء الجسم البشري وتخفف من أخطر أعراض الشيخوخة الذي أرّق العلماء لفترة طويلة.
قالت آن جولي تيسيير، حاصلة على درجة الدكتوراه، وزميلة في جامعة "هارفارد": "إن اختيار زيت الزيتون، وهو منتج طبيعي، بدلاً من الدهون مثل "المارغرين" و"المايونيز" التجاري، هو خيار آمن وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل".
يشمل الخرف مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى ضعف في التفكير أو الذاكرة، مما يؤثر على الأنشطة اليومية للشخص.

يعد مرض ألزهايمر، وهو مرض تقدمي وقاتل، أكثر أشكال الخرف شيوعًا ويصيب ما يقدر بنحو 5.7 مليون أمريكي.

هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تدرس العلاقة بين النظام الغذائي والموت المرتبط بالخرف. حلل العلماء الاستبيانات الغذائية وسجلات الوفيات لأكثر من 90 ألف أمريكي على مدى ثلاثة عقود ، توفي خلالها 4 آلاف و749 مشاركًا في الدراسة بسبب الخرف.
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أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 28% للوفاة من الخرف مقارنةً بأولئك الذين لم يتناولوا زيت الزيتون مطلقًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن استبدال ملعقة صغيرة من المارغرين والمايونيز بكمية معادلة من زيت الزيتون يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 8-14%.
تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون زيت الزيتون بانتظام، بدلاً من الدهون المصنعة أو الحيوانية، يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي، قد يشير هذا إلى أن زيت الزيتون له خصائص مفيدة بشكل فريد لصحة الدماغ.
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وأضافت جولي: "يمكن لبعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون عبور الحاجز الدموي الدماغي والتأثير عليه بشكل مباشر، ومن الممكن أيضًا أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر على صحة الدماغ من خلال الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس تيك ديلي" العلمية.
وحذرت جولي من أن البحث قائم على الملاحظة ولا يثبت أن زيت الزيتون هو سبب انخفاض مخاطر الإصابة بالخرف القاتل.
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