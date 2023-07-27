https://sputnikarabic.ae/20230727/دعا-الاتحاد-الأفريقي-للاستماع-إلى-مطالب-روسيا-بشأن-صفقة-الحبوب-1079481650.html
دعا الاتحاد الأفريقي للاستماع إلى مطالب روسيا بشأن صفقة الحبوب
دعا الاتحاد الأفريقي للاستماع إلى مطالب روسيا بشأن صفقة الحبوب
دعا رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، لضروري الاستماع إلى مطالبات روسيا بالوفاء بشروط صفقة الحبوب من أجل إيجاد سبل لحل هذه المشكلة. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T15:58+0000
2023-07-27T15:58+0000
2023-07-27T15:58+0000
حصري
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
العالم
روسيا
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وقال الرئيس عثماني لوكالة "سبوتنيك": "لا ينبغي أن أقول إن روسيا على صواب أو خطأ، لقد فعلت ذلك لأسبابها الخاصة، والآن نحتاج إلى الاستماع إليهم من أجل محاولة المضي قدمًا".وبحسب رئيس الاتحاد الأفريقي، ومن أجل الوصول إلى اتفاق جديد، من الضروري مراعاة العوامل التي "أجبرت روسيا على المغادرة".وأكد عثماني عزمه على مناقشة عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب مع الرئيس بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.وتنعقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230727/عثماني-لـسبوتنيك-نشكر-بوتين-على-دعمه-انضمام-أفريقيا-لمجموعة-العشرين-ومجلس-الأمن-بمقعد-دائم-1079442344.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم, روسيا
حصري, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم, روسيا
دعا الاتحاد الأفريقي للاستماع إلى مطالب روسيا بشأن صفقة الحبوب
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حصري
دعا رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، لضروري الاستماع إلى مطالبات روسيا بالوفاء بشروط صفقة الحبوب من أجل إيجاد سبل لحل هذه المشكلة.
وقال الرئيس عثماني لوكالة "سبوتنيك": "لا ينبغي أن أقول إن روسيا على صواب أو خطأ، لقد فعلت ذلك لأسبابها الخاصة، والآن نحتاج إلى الاستماع إليهم من أجل محاولة المضي قدمًا".
وبحسب رئيس الاتحاد الأفريقي، ومن أجل الوصول إلى اتفاق جديد، من الضروري مراعاة العوامل التي "أجبرت روسيا على المغادرة".
وأكد عثماني عزمه على مناقشة عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب مع الرئيس بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.
وتنعقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية
قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.