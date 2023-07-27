https://sputnikarabic.ae/20230727/رئيس-الاتحاد-الإفريقي-زيلينسكي-يرغب-بوضع-شروط-مسبقة-قبل-الانخراط-في-محادثات-مع-موسكو-1079440407.html

رئيس الاتحاد الإفريقي: زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في محادثات مع موسكو

رئيس الاتحاد الإفريقي: زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في محادثات مع موسكو

كشف رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن فلاديمير زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في أي محادثات مع موسكو، مشيرًا إلى أنه... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T03:27+0000

2023-07-27T03:27+0000

2023-07-27T03:27+0000

زيلينسكي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال عثماني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" وردًا على سؤال حول نتائج زيارة أطراف المبادرة إلى كييف ولقائهم مع زيلينسكي الشهر الماضي: "قيّمنا الوضع بأكمله مع زيلينسكي وأوصيناه بالجلوس إلى طاولة النقاش".وأَاف: "للأسف يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في مباحثات [مع موسكو]. هذا أمر مفهوم ولكنه غير مبرر، لأننا نتناقش من أجل إيجاد حل، وإن كانت لدينا حلول قبل المناقشة، فلماذا نلجأ للمباحثات؟".وتابع:يشار إلى أن وفداً أفريقيا زار كييف في يونيو/حزيران الماضي، وعقدوا محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وباليوم التالي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230727/واضعو-مبادرة-السلام-الأفريقية-يعتزمون-مناقشتها-مع-بوتين-لن-تتخلى-عن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1079439448.html

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زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا