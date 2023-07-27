https://sputnikarabic.ae/20230727/رئيس-الاتحاد-الإفريقي-زيلينسكي-يرغب-بوضع-شروط-مسبقة-قبل-الانخراط-في-محادثات-مع-موسكو-1079440407.html
رئيس الاتحاد الإفريقي: زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في محادثات مع موسكو
رئيس الاتحاد الإفريقي: زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في محادثات مع موسكو
كشف رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن فلاديمير زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في أي محادثات مع موسكو، مشيرًا إلى أنه... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T03:27+0000
2023-07-27T03:27+0000
2023-07-27T03:27+0000
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال عثماني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" وردًا على سؤال حول نتائج زيارة أطراف المبادرة إلى كييف ولقائهم مع زيلينسكي الشهر الماضي: "قيّمنا الوضع بأكمله مع زيلينسكي وأوصيناه بالجلوس إلى طاولة النقاش".وأَاف: "للأسف يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في مباحثات [مع موسكو]. هذا أمر مفهوم ولكنه غير مبرر، لأننا نتناقش من أجل إيجاد حل، وإن كانت لدينا حلول قبل المناقشة، فلماذا نلجأ للمباحثات؟".وتابع:يشار إلى أن وفداً أفريقيا زار كييف في يونيو/حزيران الماضي، وعقدوا محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وباليوم التالي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230727/واضعو-مبادرة-السلام-الأفريقية-يعتزمون-مناقشتها-مع-بوتين-لن-تتخلى-عن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1079439448.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
رئيس الاتحاد الإفريقي: زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في محادثات مع موسكو
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كشف رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن فلاديمير زيلينسكي يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في أي محادثات مع موسكو، مشيرًا إلى أنه خيب توقعات دول المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية، بغيابه عن قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في نيروبي منتصف الشهر الجاري.
سان بطرسبورغ - سبوتنيك
. وقال عثماني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" وردًا على سؤال حول نتائج زيارة أطراف المبادرة إلى كييف ولقائهم مع زيلينسكي الشهر الماضي: "قيّمنا الوضع بأكمله مع زيلينسكي وأوصيناه بالجلوس إلى طاولة النقاش".
وأَاف: "للأسف يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في مباحثات [مع موسكو]. هذا أمر مفهوم ولكنه غير مبرر، لأننا نتناقش من أجل إيجاد حل، وإن كانت لدينا حلول قبل المناقشة، فلماذا نلجأ للمباحثات؟".
"لقد طرح زيلينسكي تلك الشروط التي يريدها أكثر من مرة، ولكننا لم نتمكن من الالتقاء به لإقناعه، وكنا نتوقع حضوره القمة الأفريقية في نيروبي، لكنه لم يأت".
يشار إلى أن وفداً أفريقيا زار كييف في يونيو/حزيران الماضي، وعقدوا محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
، وباليوم التالي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة
التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.