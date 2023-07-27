https://sputnikarabic.ae/20230727/رئيس-المجلس-الأعلى-المصري-الروسي-حكمة-بوتين-جعلته-يستدعي-التعاون-الأفريقي-السوفيتي-1079468869.html

رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي: حكمة بوتين جعلته يستدعي التعاون الأفريقي السوفيتي

رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي: حكمة بوتين جعلته يستدعي التعاون الأفريقي السوفيتي

قال السفير عزت سعد السيد، رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي للعلاقات الخارجية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تبنى مقاربة واقعية في كلمته خلال القمة الروسية... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T13:19+0000

2023-07-27T13:19+0000

2023-07-27T13:19+0000

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قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش القمة التي انطلقت فعالياتها، اليوم الخميس، وتستمر على مدى يومين.وفيما يلي نص الحوار:ما هو تعليقكم على ما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم؟المقاربة التي تبناها الرئيس الروسي تتفاعل مع مشاكل القارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية بصورة عامة، وموضوع الأمن الغذائي بصفة خاصة.وكما نعلم، تأتي القمة بعد أيام قليلة من تمديد اتفاقية الحبوب، فالموقف الروسي نعرفه جميعا وقد شرحه بوتين في خطابه أمام القمة.ولذلك جاءت رسالته فيما يختص بدعم عدد من الدول الأفريقية التي أشار إليها بالإسم، التي تضمنت إرسال ما بين 25 إلى 50 طن من الحبوب إليها.كما تحدث بوتين عن أن روسيا ستتحمل أعباء نقل تلك الكميات من الحبوب إلى الدول الأفريقية وهي رسالة طيبة وجيدة.ماذا عن المجالات الأخرى للتعاون بين روسيا والدول الأفريقية؟عندما تابعنا كلمة بوتين خلال القمة وجدنا أنه أشار إلى مجالات تعاون لا حصر لها فيما يتعلق بزيادة التجارة والاقتصاد.ماذا عن تاريخ علاقات التعاون بين روسيا وأفريقيا؟يمكننا القول أن بوتين كان من الذكاء والحكمة، التي جعلته يستدعي الخلفية العظيمة للتعاون الأفريقي السوفيتي وكيف أن هذا التعاون لا يزال يشكل الركيزة التاريخية للتعاون بين روسيا وأفريقيا.كما أن اختيار المشاركين في الجلسة الافتتاحية كان اختيارا موفق للغاية خاصة فيما يتعلق بمشاركة رئيس بنك التصدير الأفريقي، لأنه بنك مهم جدا في مسألة تعزيز علاقات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.كيف ترى مشاركة رئيسة البرازيل السابقة في القمة؟تتولى ديلما روسيف، رئيس البرازيل السابقة، منصب رئيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، ومشاركتها في القمة الروسية الأفريقية تمثل فرصة لعرض أنشطة البنك على المشاركين في القمة لأنه بنك جديد يمكن لأي دولة الانضمام إليه.كما تحدثت عن دور البنك المستقبلي فيما يتعلق بعملية التجارة بالعملات المحلية، وكيف يمكن التخفيف من هيمنة الدولار على الدول المشاركة.هل كان هناك إشارة لمصر فيما يتعلق ببنك التنمية التابع لـ"بريكس"؟أشارت روسيف إلى أن مصر من الأعضاء المؤسسين في البنك رغم أنها ليست عضوا في مجموعة الـ"بريكس".كيف ترى مشاركة البطريرك كيريل في القمة؟مشاركة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، كانت موفقة للغاية لأنه يمتلك رؤية حكيمة وبعد نظر، وتناول في كلمته القيم الأسرية التقليدية التي تمثل أساس المجتمع الأفريقي بغض النظر عن تسمية الدولة.كما تحدث البطريرك كيريل عن الإرث المشترك الذي يجمع بين روسيا وأفريقيا، ممثلة في القيم التقليدية والتنوع العرقي والديني والتسامح في حدود ما تسمح به منظومة القيم في أفريقيا وفي روسيا.ما هو انطباعك عن الجلسة الافتتاحية للقمة بصورة عامة؟لدي انطباع جيد عن الجلسة الافتتاحية، التي كشفت عن وجود فرص كبيرة جدا للتعاون بين الجانبين في مجالات تشمل الثقافة والتكنولوجيا والطاقة والتعدين والتعليم.ويجب على الجانبين أن يبحثوا كل ما يمكن وضعه موضع التنفيذ من الأمور التي تناولتها القمة بعد انتهائها.مصر على بعد خطوة من تحقيق الحلم النووي والاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات مع روسيا… كيف ترى ذلك؟احتفالنا هذا العام بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية مهم جدا، لأن ما تم إنجازه على هذا الصعيد خلال العقود الـ 8 الماضية، كبير ومهم، وخاصة مشروع الضبعة النووي.أشعر بالفخر أنه دخل مرحلة التنفيذ، لأن اتفاقية التعاون الروسية المصرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تم توقيعها في عام 2008، عندما كنت سفيرا لمصر في روسيا، والحمد لله بدأ تنفيذ المحطة، التي تضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4,800 ميغاوات، فهي تمثل مشروعا عظيما يمكن أن يكون فاتحة لتعاون نووي سلمي روسي أفريقي.كيف ترى مستقبل مصر مع "بريكس"؟كما تعلمون، تقدمت مصر بطلب لـ"بريكس" ولدينا اتصالات دائمة بهذا الشأن ونجري اتصالات ثنائية مع أصدقائنا داخل "بريكس" وخاصة مع روسيا والصين.ومنذ 2009، عندما انعقدت أول قمة لـ"بريكس" عبّرت مصر عن رغبتها في الانضمام لها، وتم تكليفي في ذلك الحين بطرح هذا الأمر مع الجانب الروسي.فمصر تتطلع للانضمام إلى "بريكس"، لكن بغض النظر عن العضوية، هناك انخراط في تعاون وثيق مع المجموعة بصيغة "بريكس +"، التي تتضمن المشاركة في الاجتماعات ووجود أوجه للتعاون المشترك، وأرجو أن تكون مصر ضمن أوائل الدول التي يتم قبول عضويتها إذا تم اتخاذ قرار بتوسعة العضوية، لأن هذه الدول غير راضية عن النظام الدولي بشكله الحالي وترغب بالمساهمة في خلق أساليب وآليات جديدة في إطار عالم متعدد الأطراف، ويشمل ذلك المجالات المالية والاقتصادية.هل هناك اختلافات بين بريكس والمنظمات المالية الدولية الأخرى؟المنظمات الدولية الأخرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لديهم اشتراطات خاصة ولا ينكر أحد أن كلاهما يتحول أحيانا إلى أدوات سياسية.وانطلقت، اليوم الخميس، القمة الروسية - الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.

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