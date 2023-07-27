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بوتين: نأمل بإطلاق المنطقة الصناعية الروسية قرب قناة السويس
https://sputnikarabic.ae/20230727/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-روسيا-شريك-مميز-لقارتنا-ولا-ننسى-مواقفها-الداعمة-1079457290.html
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: روسيا شريك مميز لقارتنا ولا ننسى مواقفها الداعمة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: روسيا شريك مميز لقارتنا ولا ننسى مواقفها الداعمة
وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، روسيا بـ"الشريك المميز لأفريقيا في مجال تأهيل الكوادر العلمية". 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T10:09+0000
2023-07-27T10:09+0000
روسيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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القاهرة- سبوتنيك. وأعرب فقي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة روسيا - أفريقيا في مدينة سان بطرسبورغ، عن "الامتنان لدور روسيا في دعم القارة الأفريقية للتخلص من الاستعمار ومساندتها في مجلس الأمن الدولي"، مشيرا أن "الملايين تدربوا هنا في مجالات مختلفة وهم المعنيون اليوم بالتنمية في قارتنا".وأضاف: "لا ننسى الدعم الدائم من روسيا لمكافحة الاستعمار والفصل العنصري، والدعم الذي تحظى به أفريقيا من روسيا في مجلس الأمن"، معربا عن أمله أن تتطور الشراكة الروسية الأفريقية.وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/ تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وتعتبر القمة الروسية الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية. إذا يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين. ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.كما يعد المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثاً فريداً من نوعه في علاقات روسيا مع دول القارة الأفريقية، ويهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون الروسي الأفريقي، وكذلك تحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل.
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يشارك-في-قمة-روسيا---أفريقيا-فيديو---1079451515.html
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روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: روسيا شريك مميز لقارتنا ولا ننسى مواقفها الداعمة

10:09 GMT 27.07.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERASرئيس المفوضية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد
رئيس المفوضية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERAS
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وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، روسيا بـ"الشريك المميز لأفريقيا في مجال تأهيل الكوادر العلمية".
القاهرة- سبوتنيك. وأعرب فقي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة روسيا - أفريقيا في مدينة سان بطرسبورغ، عن "الامتنان لدور روسيا في دعم القارة الأفريقية للتخلص من الاستعمار ومساندتها في مجلس الأمن الدولي"، مشيرا أن "الملايين تدربوا هنا في مجالات مختلفة وهم المعنيون اليوم بالتنمية في قارتنا".
وأضاف: "لا ننسى الدعم الدائم من روسيا لمكافحة الاستعمار والفصل العنصري، والدعم الذي تحظى به أفريقيا من روسيا في مجلس الأمن"، معربا عن أمله أن تتطور الشراكة الروسية الأفريقية.
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
09:21 GMT
وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/ تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتعتبر القمة الروسية الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية. إذا يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين. ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
كما يعد المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثاً فريداً من نوعه في علاقات روسيا مع دول القارة الأفريقية، ويهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون الروسي الأفريقي، وكذلك تحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل.
© Sputnikإقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا والدول الأفريقية
إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا والدول الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا والدول الأفريقية
© Sputnik
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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