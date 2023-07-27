https://sputnikarabic.ae/20230727/روسيا-بوابة-أفريقيا-إلى-الطاقة-الذرية-السلمية-لهذه-الأسباب-1079469485.html
روسيا بوابة أفريقيا إلى الطاقة الذرية السلمية لهذه الأسباب
روسيا بوابة أفريقيا إلى الطاقة الذرية السلمية لهذه الأسباب
أعلن نائب رئيس جامعة تومسك للتكنولوجيا والخدمات التعليمية، أوليغ دولماتوف، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى التقنيات العالية في مجال الذرة السلمية، مضيفًا أنها... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T12:49+0000
2023-07-27T12:49+0000
2023-07-27T12:49+0000
روسيا
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وقال دولماتوف لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الراهن هناك طلب كبير على التقنيات النووية للطاقة والتطبيقات غير المتعلقة بالطاقة في جميع بلدان القارة الأفريقية تقريبا ولتطوير أي صناعة تحتاج البلدان أيضًا إلى قطاع طاقة متطور. لذلك هناك اهتمام أفريقيا بتطبيق الطاقة النووية.وقال الخبير إن "التقنيات وبناء محطات الطاقة النووية محتمل للغاية"، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية تصدر تقليديًا للمنتجات الزراعية.واعتبر دولماتوف أن هذا المجال مهم للتعاون بين "روساتوم" والشركاء الأفارقة، بما في ذلك الطب النووي. وبحسب البحث الذي أجراه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان منذ عام 2000، فإن الوفيات الناجمة عن السرطان في دول المنطقة الأفريقية قد زادت بنسبة 45%، وهذا هو السبب في قدرة الطب النووي على تشخيص أنواع مختلفة من السرطان باستخدام الأدوية الإشعاعية، ومن ثم اجراء علاج مهم جدا لأفريقيا".وفقًا لدولماتوف، هناك طلب أيضًا على طرق وأدوات المراقبة البيئية الإشعاعية في أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230613/التنفس-الذري-عبر-الليزر-وبقايا-العالم-القديم-في-الصخور-الأسترالية-والتطور-الخلوي-الفريد-1078066581.html
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روسيا
روسيا بوابة أفريقيا إلى الطاقة الذرية السلمية لهذه الأسباب
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أعلن نائب رئيس جامعة تومسك للتكنولوجيا والخدمات التعليمية، أوليغ دولماتوف، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى التقنيات العالية في مجال الذرة السلمية، مضيفًا أنها ضرورية لتنمية البلدان الأفريقية، بما في ذلك في قطاع الطاقة والزراعة.
وقال دولماتوف لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الراهن هناك طلب كبير على التقنيات النووية للطاقة والتطبيقات غير المتعلقة بالطاقة في جميع بلدان القارة الأفريقية تقريبا ولتطوير أي صناعة تحتاج البلدان أيضًا إلى قطاع طاقة متطور. لذلك هناك اهتمام أفريقيا بتطبيق الطاقة النووية.
وقال الخبير إن "التقنيات وبناء محطات الطاقة النووية محتمل للغاية"، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية تصدر تقليديًا للمنتجات الزراعية.
واعتبر دولماتوف أن هذا المجال مهم للتعاون بين "روساتوم" والشركاء الأفارقة، بما في ذلك الطب النووي.
وبحسب البحث الذي أجراه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان منذ عام 2000، فإن الوفيات الناجمة عن السرطان في دول المنطقة الأفريقية قد زادت بنسبة 45%، وهذا هو السبب في قدرة الطب النووي على تشخيص أنواع مختلفة من السرطان باستخدام الأدوية الإشعاعية، ومن ثم اجراء علاج مهم جدا لأفريقيا".
وفقًا لدولماتوف، هناك طلب أيضًا على طرق وأدوات المراقبة البيئية الإشعاعية في أفريقيا.