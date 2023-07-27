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https://sputnikarabic.ae/20230727/روسيا-توقع-اتفاقيات-للتعاون-في-مجال-الطيران-مع-عدة-دول-أفريقية-1079453642.html
روسيا توقع اتفاقيات للتعاون في مجال الطيران مع عدة دول أفريقية
روسيا توقع اتفاقيات للتعاون في مجال الطيران مع عدة دول أفريقية
وقعت روسيا، اليوم الخميس، على هامش القمة الروسية الأفريقية، عددا من اتفاقيات التعاون في مجال الطيران مع عدد من الدول الأفريقية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T09:57+0000
2023-07-27T09:57+0000
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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة الفدرالية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، في هذا الصدد: "في سياق العمل المنهجي لإقامة تعاون دولي في مجال صلاحية الطيران مع هيئات الطيران المدني للدول الأجنبية، وقعت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي ووكالة النقل والهيئة الوطنية للطيران المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقية عمل للتعاون في مجال صلاحية الطيران، في 27 يوليو (تموز) 2023، وذلك في إطار القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي".وأضاف التقرير: "وقعت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي والهيئة الوطنية للطيران المدني في بوركينا فاسو، مذكرة تفاهم واتفاقية عمل للتعاون في مجال صلاحية الطائرات".وأكد الطرفان المستوى العالي للتعاون بين روسيا الاتحادية وبوركينا فاسو، وشددا على أن تطوير التعاون في مجال إصدار الشهادات والحفاظ على صلاحية الطائرات للطيران أمر بالغ الأهمية لكلا البلدين.وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وتعتبر القمة الروسية الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين. ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.كما يعد المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثا فريدا من نوعه في علاقات روسيا مع دول القارة الأفريقية، ويهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون الروسي الأفريقي، وكذلك تحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل.وانطلقت، اليوم الخميس، القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، التي من المقرر أن تستمر ليومين متتاليين، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-العلاقات-التجارية-مع-أفريقيا-شهدت-نموا-على-الرغم-من-العقوبات-1079448271.html
https://sputnikarabic.ae/20230727/مساعد-الرئيس-الروسي-تحتاج-روسيا-وأفريقيا-إلى-إنشاء-اتحاد-للنقل-لتطوير-الخدمات-اللوجستية-1079448435.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", الأخبار, أفريقيا
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", الأخبار, أفريقيا

روسيا توقع اتفاقيات للتعاون في مجال الطيران مع عدة دول أفريقية

09:57 GMT 27.07.2023
© Sputnikالقمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik
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وقعت روسيا، اليوم الخميس، على هامش القمة الروسية الأفريقية، عددا من اتفاقيات التعاون في مجال الطيران مع عدد من الدول الأفريقية.
سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة الفدرالية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، في هذا الصدد: "في سياق العمل المنهجي لإقامة تعاون دولي في مجال صلاحية الطيران مع هيئات الطيران المدني للدول الأجنبية، وقعت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي ووكالة النقل والهيئة الوطنية للطيران المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقية عمل للتعاون في مجال صلاحية الطيران، في 27 يوليو (تموز) 2023، وذلك في إطار القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي".
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
بوتين خلال اجتماعه مع ضيوف القمة: العلاقات التجارية مع أفريقيا شهدت نموا على الرغم من العقوبات
08:26 GMT
وأضاف التقرير: "وقعت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي والهيئة الوطنية للطيران المدني في بوركينا فاسو، مذكرة تفاهم واتفاقية عمل للتعاون في مجال صلاحية الطائرات".
وأكد الطرفان المستوى العالي للتعاون بين روسيا الاتحادية وبوركينا فاسو، وشددا على أن تطوير التعاون في مجال إصدار الشهادات والحفاظ على صلاحية الطائرات للطيران أمر بالغ الأهمية لكلا البلدين.
القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
مساعد الرئيس الروسي: تحتاج روسيا وأفريقيا إلى إنشاء اتحاد للنقل لتطوير الخدمات اللوجستية
08:31 GMT
وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتعتبر القمة الروسية الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين. ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
© Sputnikالقمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
© Sputnikالقمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
© Sputnikالقمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
© Sputnikالقمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
© Sputnikالقمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
© Sputnikالقمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ

القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ

© Sputnik

القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ

القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik

القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ

1/8
© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
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© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
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© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
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© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
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© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
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© Sputnik
القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ

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© Sputnik

القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ

كما يعد المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثا فريدا من نوعه في علاقات روسيا مع دول القارة الأفريقية، ويهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون الروسي الأفريقي، وكذلك تحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل.
وانطلقت، اليوم الخميس، القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، التي من المقرر أن تستمر ليومين متتاليين، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.
© Sputnikإقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا والدول الأفريقية
إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا والدول الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا والدول الأفريقية
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