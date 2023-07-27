عربي
https://sputnikarabic.ae/20230727/صحفي-أمريكي-أوكرانيا-نقلت-المخدرات-إلى-أوروبا-بفضل-صفقة-الحبوب-1079473739.html
صحفي أمريكي: أوكرانيا نقلت المخدرات إلى أوروبا بفضل صفقة الحبوب
صحفي أمريكي: أوكرانيا نقلت المخدرات إلى أوروبا بفضل صفقة الحبوب
كتب الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن أوكرانيا وبفضل تنفيذ صفقة الحبوب، صدّرت بضائع غير مشروعة، بما في ذلك... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:52+0000
2023-07-27T13:52+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101400/31/1014003156_0:5:3073:1733_1920x0_80_0_0_782b412ed7a0c661d08e824e458bdae0.jpg
ونقل هيرش عن المسؤول الأمريكي قوله إن "الصادرات من أوديسا تضمنت بضائع غير مشروعة مثل المخدرات والنفط حصلت عليها أوكرانيا من روسيا".ووفقا له: "يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين حكومة أوكرانيا من أكثر الحكومات فسادًا والأغبى في العالم".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230727/صحفي-أمريكي-الولايات-المتحدة-لعبت-دورا-حاسما-في-الهجمات-على-جسر-القرم-1079466700.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101400/31/1014003156_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e0ede38f2df0b8a09b74b189eb2c2b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

صحفي أمريكي: أوكرانيا نقلت المخدرات إلى أوروبا بفضل صفقة الحبوب

13:52 GMT 27.07.2023
© Fotolia / Creativaمخدرات
مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Fotolia / Creativa
تابعنا عبرTelegramNabd
كتب الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن أوكرانيا وبفضل تنفيذ صفقة الحبوب، صدّرت بضائع غير مشروعة، بما في ذلك المخدرات وكذلك النفط من روسيا إلى أوروبا.
ونقل هيرش عن المسؤول الأمريكي قوله إن "الصادرات من أوديسا تضمنت بضائع غير مشروعة مثل المخدرات والنفط حصلت عليها أوكرانيا من روسيا".
ووفقا له: "يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين حكومة أوكرانيا من أكثر الحكومات فسادًا والأغبى في العالم".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
صحفي أمريكي: الولايات المتحدة لعبت دورا حاسما في الهجمات على جسر القرم
11:55 GMT
وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала