https://sputnikarabic.ae/20230727/صحفي-أمريكي-أوكرانيا-نقلت-المخدرات-إلى-أوروبا-بفضل-صفقة-الحبوب-1079473739.html
صحفي أمريكي: أوكرانيا نقلت المخدرات إلى أوروبا بفضل صفقة الحبوب
صحفي أمريكي: أوكرانيا نقلت المخدرات إلى أوروبا بفضل صفقة الحبوب
كتب الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن أوكرانيا وبفضل تنفيذ صفقة الحبوب، صدّرت بضائع غير مشروعة، بما في ذلك... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:52+0000
2023-07-27T13:52+0000
2023-07-27T13:52+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101400/31/1014003156_0:5:3073:1733_1920x0_80_0_0_782b412ed7a0c661d08e824e458bdae0.jpg
ونقل هيرش عن المسؤول الأمريكي قوله إن "الصادرات من أوديسا تضمنت بضائع غير مشروعة مثل المخدرات والنفط حصلت عليها أوكرانيا من روسيا".ووفقا له: "يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين حكومة أوكرانيا من أكثر الحكومات فسادًا والأغبى في العالم".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230727/صحفي-أمريكي-الولايات-المتحدة-لعبت-دورا-حاسما-في-الهجمات-على-جسر-القرم-1079466700.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101400/31/1014003156_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e0ede38f2df0b8a09b74b189eb2c2b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
صحفي أمريكي: أوكرانيا نقلت المخدرات إلى أوروبا بفضل صفقة الحبوب
تابعنا عبر
كتب الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن أوكرانيا وبفضل تنفيذ صفقة الحبوب، صدّرت بضائع غير مشروعة، بما في ذلك المخدرات وكذلك النفط من روسيا إلى أوروبا.
ونقل هيرش عن المسؤول الأمريكي قوله إن "الصادرات من أوديسا تضمنت بضائع غير مشروعة مثل المخدرات والنفط حصلت عليها أوكرانيا من روسيا".
ووفقا له: "يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين حكومة أوكرانيا من أكثر الحكومات فسادًا والأغبى في العالم".
وكانت وزارة الدفاع الروسية
قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو(تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.