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صحفي أمريكي: الولايات المتحدة لعبت دورا حاسما في الهجمات على جسر القرم
صحفي أمريكي: الولايات المتحدة لعبت دورا حاسما في الهجمات على جسر القرم
صرح الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعبت دورًا حاسمًا في كلا الهجومين على جسر... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:55+0000
2023-07-27T11:55+0000
روسيا
العالم
جمهورية القرم الروسية
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وأشار الصحفي إلى دور واشنطن "الحيوي" في هذه الهجمات والهجمات السابقة.ونقل هيرش عن المسؤول قوله: "بالطبع، كانت هذه هي تقنيتنا. تم التحكم بالمسيرةعن بعد، وكان نصفها مغمور في الماء مثل طوربيد".وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 تموز الجاري، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتُخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/رئيس-جهاز-الأمن-الأوكراني-يعترف-علانية-بتفجير-جسر-القرم-1079435259.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, العالم, جمهورية القرم الروسية
روسيا, العالم, جمهورية القرم الروسية

صحفي أمريكي: الولايات المتحدة لعبت دورا حاسما في الهجمات على جسر القرم

11:55 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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صرح الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعبت دورًا حاسمًا في كلا الهجومين على جسر القرم، واستخدامت التكنولوجيا الأمريكية.
وأشار الصحفي إلى دور واشنطن "الحيوي" في هذه الهجمات والهجمات السابقة.
ونقل هيرش عن المسؤول قوله: "بالطبع، كانت هذه هي تقنيتنا. تم التحكم بالمسيرةعن بعد، وكان نصفها مغمور في الماء مثل طوربيد".
وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
رئيس جهاز الأمن الأوكراني يعترف علانية بتفجير جسر القرم
أمس, 17:52 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 تموز الجاري، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتُخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
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