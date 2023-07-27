https://sputnikarabic.ae/20230727/صحيفة-القوات-الأوكرانية-لم-تكن--قادرة-على-إلحاق-الضرر-بالجيش-الروسي-خلال-الهجوم-المضاد-1079483142.html

صحيفة: القوات الأوكرانية لم تكن قادرة على إلحاق الضرر بالجيش الروسي خلال "الهجوم المضاد"

صحيفة: القوات الأوكرانية لم تكن قادرة على إلحاق الضرر بالجيش الروسي خلال "الهجوم المضاد"

صرح الصحفي، ماركو ترافالو، رئيس تحرير صحيفة "IFQ" الإيطالية، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على مقاومة القوات الروسية المدربة جيدًا على خط المواجهة. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T16:51+0000

2023-07-27T16:51+0000

2023-07-27T16:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال ترافالو: "نحن نتحدث عن... القوات المسلحة الأوكرانية التي لا تقهر مع حلف شمال الأطلسي، والتي لم تخدش حتى جيش بوتين المفترض أنه مهزوم".ووفقا له، فإن الجنود الأوكرانيين المنهكين غير المدربين ودون قطع غيار للمعدات، يتم إرسالهم ببساطة إلى الخنادق من قبل القادة دون أي استراتيجية، بينما تضرب روسيا بجدارة دبابات "ليوبارد" الألمانية الباهظة الثمن والمدرعات الأمريكية "برادلي".وأشار الصحفي في مقاله في صحيفة "IFQ" إلى أن "زيلينسكي، غير قادر على استعادة أي شيء، ويحاول ضرب روسيا وشبه جزيرة القرم".وأضاف أن "هذه الهجمات ليس لها أهمية عسكرية، لكنها تعمل على إقناع الغرب المتشكك والمتفكك بعدم الاستسلام".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.أقرا أيضا: مسؤول في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقعأقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات

https://sputnikarabic.ae/20230727/صحيفة-لن-يتمكن-زيلينسكي-من-إعادة-أوكرانيا-إلى-حدود-عام-1991-1079482756.html

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