https://sputnikarabic.ae/20230727/صواريخ-روسية-تدك-مقرات-القيادة-الأوكرانية-وأخرى-تستهدف-المطارات-1079463218.html
صواريخ روسية تدك مقرات القيادة الأوكرانية وأخرى تستهدف المطارات
صواريخ روسية تدك مقرات القيادة الأوكرانية وأخرى تستهدف المطارات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات صاروخية استهدفت مقرات القيادة والمطارات وأماكن انتشار القوات الأوكرانية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:18+0000
2023-07-27T11:18+0000
2023-07-27T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الروسية ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، على المطارات ونقاط المراقبة ومحلات التجميع ومواقع تخزين القوارب المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك استهدفت الصواريخ والأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الدول الأوروبية وأمريكا".وأضاف البيان أن "الغرض من الضربات قد تحقق، وقد تم ضرب جميع الأشياء المحددة".وتابع البيان أنه في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم 79 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات مجموعة "المركز"، هجوما للعدو على اتجاه تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتم تحييد أكثر من 15 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتال مشاة، بالإضافة إلى سيارة واحدة.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 185 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى مدفع"غفوزديكا".وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 100 قرب يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمن-الروسي-يحبط-مخططا-إرهابيا-لتفجير-إحدى-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079461904.html
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رصد عسكري, روسيا
صواريخ روسية تدك مقرات القيادة الأوكرانية وأخرى تستهدف المطارات
11:18 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات صاروخية استهدفت مقرات القيادة والمطارات وأماكن انتشار القوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الروسية ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، على المطارات ونقاط المراقبة ومحلات التجميع ومواقع تخزين القوارب المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك استهدفت الصواريخ والأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الدول الأوروبية وأمريكا".
وأضاف البيان أن "الغرض من الضربات قد تحقق، وقد تم ضرب جميع الأشياء المحددة".
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية، لقوات مجموعة "الجنوب"، في صد تسع هجمات للعدو في مناطق أفدييفكا ومارينكا وشمالي كيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان أنه في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم 79 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 210 جنود أوكرانيين، ودبابة واحدة، وسبع مركبات قتالية للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفع "مستا-بي"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من طراز "إي إن/ تي بي كيو - 50" أمريكي الصنع.
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات مجموعة "المركز"، هجوما للعدو على اتجاه تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتم تحييد أكثر من 15 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتال مشاة، بالإضافة إلى سيارة واحدة.
وتابع البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 185 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى مدفع"غفوزديكا".
وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 100 قرب يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.