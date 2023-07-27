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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/ضابط-بحرية-أمريكي-يكشف-عن-أضحية-قدمها-زيلينسكي-بثمن-بخس-1079470917.html
ضابط بحرية أمريكي يكشف عن "أضحية" قدمها زيلينسكي بثمن بخس
ضابط بحرية أمريكي يكشف عن "أضحية" قدمها زيلينسكي بثمن بخس
صرح الضابط في مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، ماثيو هوش، أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشن هجوم مضاد على الرغم من عدم قدرة القوات المسلحة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:11+0000
2023-07-27T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال في مقابة مع قناة "Judging" على يوتيوب: "زيلينسكي ضحى بالجيش، لقد كان ذلك قاسيا وغير أخلاقي، باختصار كارثة حقيقية".وبحسب الضابط، سعى نظام كييف لإظهار النجاح في مسرح العمليات عشية قمة الناتو في فيلنيوس، بينما أدرك أن الفرص كانت ضئيلة للغاية. نتيجة لذلك، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة بين أفرادها، ويمكن أن تؤدي العمليات الهجومية الجديدة إلى هزيمتهم الكاملة.وأضاف: "الجنود الأوكرانيون تحولوا إلى بيادق في الصراع، ولم يتمكنوا من الصمود أمام الجيش الروسي المدرّب والمجهز جيدًا".وفي وقت سابق، صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية لديها ميزة كبيرة مقارنة بالقوات الأوكرانية، بسبب المعدات الجيدة والدعم من الدولة.وقال كريفونوس: "الجيش الذي نحارب ضده لديه خبرة ملحوظة، والدولة توفر بالكامل كل احتياجات الجيش. لسوء الحظ، في نقاط معينة لدينا إخفاقات كبيرة في هذا الاتجاه".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسيأقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاحأقرا أيضا: برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تتقدم-12-كيلومترا-على-طول-خط-الجبهة-و3-كيلومترات-في-العمق-الأوكراني--1079466904.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ضابط بحرية أمريكي يكشف عن "أضحية" قدمها زيلينسكي بثمن بخس

13:11 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 27.07.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح الضابط في مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، ماثيو هوش، أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشن هجوم مضاد على الرغم من عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية الظاهرة على مقاومة القوات الروسية، أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح.
وقال في مقابة مع قناة "Judging" على يوتيوب: "زيلينسكي ضحى بالجيش، لقد كان ذلك قاسيا وغير أخلاقي، باختصار كارثة حقيقية".
وبحسب الضابط، سعى نظام كييف لإظهار النجاح في مسرح العمليات عشية قمة الناتو في فيلنيوس، بينما أدرك أن الفرص كانت ضئيلة للغاية. نتيجة لذلك، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة بين أفرادها، ويمكن أن تؤدي العمليات الهجومية الجديدة إلى هزيمتهم الكاملة.
وأضاف: "الجنود الأوكرانيون تحولوا إلى بيادق في الصراع، ولم يتمكنوا من الصمود أمام الجيش الروسي المدرّب والمجهز جيدًا".
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني
12:13 GMT
وفي وقت سابق، صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية لديها ميزة كبيرة مقارنة بالقوات الأوكرانية، بسبب المعدات الجيدة والدعم من الدولة.
وقال كريفونوس: "الجيش الذي نحارب ضده لديه خبرة ملحوظة، والدولة توفر بالكامل كل احتياجات الجيش. لسوء الحظ، في نقاط معينة لدينا إخفاقات كبيرة في هذا الاتجاه".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسي
أقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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