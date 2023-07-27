https://sputnikarabic.ae/20230727/ضابط-بحرية-أمريكي-يكشف-عن-أضحية-قدمها-زيلينسكي-بثمن-بخس-1079470917.html

ضابط بحرية أمريكي يكشف عن "أضحية" قدمها زيلينسكي بثمن بخس

ضابط بحرية أمريكي يكشف عن "أضحية" قدمها زيلينسكي بثمن بخس

صرح الضابط في مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، ماثيو هوش، أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشن هجوم مضاد على الرغم من عدم قدرة القوات المسلحة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T13:11+0000

2023-07-27T13:11+0000

2023-07-27T13:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقال في مقابة مع قناة "Judging" على يوتيوب: "زيلينسكي ضحى بالجيش، لقد كان ذلك قاسيا وغير أخلاقي، باختصار كارثة حقيقية".وبحسب الضابط، سعى نظام كييف لإظهار النجاح في مسرح العمليات عشية قمة الناتو في فيلنيوس، بينما أدرك أن الفرص كانت ضئيلة للغاية. نتيجة لذلك، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة بين أفرادها، ويمكن أن تؤدي العمليات الهجومية الجديدة إلى هزيمتهم الكاملة.وأضاف: "الجنود الأوكرانيون تحولوا إلى بيادق في الصراع، ولم يتمكنوا من الصمود أمام الجيش الروسي المدرّب والمجهز جيدًا".وفي وقت سابق، صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية لديها ميزة كبيرة مقارنة بالقوات الأوكرانية، بسبب المعدات الجيدة والدعم من الدولة.وقال كريفونوس: "الجيش الذي نحارب ضده لديه خبرة ملحوظة، والدولة توفر بالكامل كل احتياجات الجيش. لسوء الحظ، في نقاط معينة لدينا إخفاقات كبيرة في هذا الاتجاه".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسيأقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاحأقرا أيضا: برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف

https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تتقدم-12-كيلومترا-على-طول-خط-الجبهة-و3-كيلومترات-في-العمق-الأوكراني--1079466904.html

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