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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/قذيفة-روسية-تحول-هامفي-أمريكية-إلى-حطام-في-دونيتسك-فيديو-1079479109.html
قذيفة روسية تحول "هامفي" أمريكية إلى حطام في دونيتسك... فيديو
قذيفة روسية تحول "هامفي" أمريكية إلى حطام في دونيتسك... فيديو
دمرت مدفعية لواء "البندقية" الآلي المنفصل 110 التابع للقوات المسلحة الروسية مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع أثناء محاولتها الهجوم في اتجاه نيفيلسكي في... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T15:26+0000
2023-07-27T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال مقاتلو اللواء لوكالة "سبوتنيك": "حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد في اتجاه نيفيلسكي. كان لواء البنادق الآلية المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الروسية،قد استخدام سلاح المدفعية، وتم صد هجوم العدو".وبحسب المقاتلين، وجد مشغل الطائرة المسيرة، الآلية المدرعة من طراز "هامفي" مزودة برشاشين أمريكيين الصنع، تم تدميرالآلية بضربة دقيقة.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديوأقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضادأقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قذيفة روسية تحول "هامفي" أمريكية إلى حطام في دونيتسك... فيديو

15:26 GMT 27.07.2023
© Sputnikقذيفة روسية تحول "هامفي" أمريكية إلى حطام في دونيتسك
قذيفة روسية تحول هامفي أمريكية إلى حطام في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik
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حصري
دمرت مدفعية لواء "البندقية" الآلي المنفصل 110 التابع للقوات المسلحة الروسية مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع أثناء محاولتها الهجوم في اتجاه نيفيلسكي في دونيستك.
وقال مقاتلو اللواء لوكالة "سبوتنيك": "حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد في اتجاه نيفيلسكي. كان لواء البنادق الآلية المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الروسية،قد استخدام سلاح المدفعية، وتم صد هجوم العدو".
وبحسب المقاتلين، وجد مشغل الطائرة المسيرة، الآلية المدرعة من طراز "هامفي" مزودة برشاشين أمريكيين الصنع، تم تدميرالآلية بضربة دقيقة.
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي".
وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديو
أقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضاد
أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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