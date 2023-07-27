https://sputnikarabic.ae/20230727/قصة-حقيقية-علماء-يستعينون-بنمس-في-عملية-صيانة-معقدة-1079474446.html

قصة غريبة.. علماء يضعون نمسا داخل "مسرع الجسيمات" في مهمة مستحيلة.. صور وفيديو

قصة غريبة.. علماء يضعون نمسا داخل "مسرع الجسيمات" في مهمة مستحيلة.. صور وفيديو

منذ عقود، لم تكن اللوائح الخاصة بصيانة المختبرات صارمة كما هي اليوم، فقد توصل ما كان يُعرف آنذاك بمختبر المسرع الوطني الأمريكي، الذي يطلق عليه الآن تسمية... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T14:17+0000

2023-07-27T14:17+0000

2023-07-27T14:40+0000

مجتمع

علوم

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بلغت تكلفة مسرع الجسيمات 250 مليون دولار، وهو يتكون من أنبوب بطول 6.4 كيلومتر، حيث كانوا يأملون أن تساعد المغناطيسات القوية في توجيه وتسريع البروتونات إلى طاقات كبيرة جدا.بعد ستة أيام من تثبيت المغناطيس النهائي، تم العثور على اثنين من المغناطيسات المتكسرة على أرضية الأنبوب، والتي كانت بمثابة مشكلة، فبسبب وزن المغناطيسات البالغ 12.5 طن، وصغر المساحة داخل الأنبوب، والوقت الطويل اللازم لاستبدالها، وبسبب تكرر الحادثة، كان على المنشأة استبدال حوالي 350 مغناطيسًا، وقادت هذه المشكلة إلى مشاكل تلوث المسرع (من البرادة المعدنية الدقيقة) في أثناء عملية التنظيف.اقترح الفيزيائي، ريوجي يامادا، سحب مغناطيس عبر الأنابيب، ولكن من سيفعل ذلك؟وقع الاختيار على النموس، وهي ثدييات تشبه ابن عرس تستمتع بالسير في الأنفاق وطرد الأرانب، حيث لن يتردد النمس في الجري داخل الأنبوب الفولاذي المقاوم للصدأ، حتى لو كان ذلك ينطوي على رحلة طويلة إلى المجهول، علاوة على ذلك، سيكون نوع من الحل الأخضر لمشكلة فنية، وقد أحب الجميع الفكرة.كانت تتنقل من أحد طرفي أقسام النفق إلى الطرف الآخر، حيث يقوم مهندس في النهاية بربط مسحة مبللة بسائل التنظيف بالخيط، ليتم سحبها عبر النفق يدويًا من الطرف الآخر وجمع المخلفات.لقد نجح الأمر بشكل جيد، لكن بمرور الوقت، تجاوزت احتياجاتهم قدرات "فيليسيا"، وطوّر المهندس، هانز كاوتزكي، حلاً جديدًا، إذ قام بتوصيل أقراص بكابل مرن يتم دفعه عبر الأنابيب باستخدام الهواء المضغوط، وتقاعدت "فيليسيا" بعد اثني عشر مرة تقريبا.ظلت فيليسيا محبوبة من قبل علماء مختبر "إن آ إل" ولكن، للأسف، لم تعيش طويلاً لتستمتع بتقاعدها، إذ ماتت في 1972 من تمزق خرّاج في أمعائها.

https://sputnikarabic.ae/20230726/علماء-روس-يبتكرون-نسيجا-موصلا-للكهرباء-مخصصا-للملابس-الذكية-1079423299.html

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