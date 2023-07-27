قصة غريبة.. علماء يضعون نمسا داخل "مسرع الجسيمات" في مهمة مستحيلة.. صور وفيديو
14:17 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 14:40 GMT 27.07.2023)
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منذ عقود، لم تكن اللوائح الخاصة بصيانة المختبرات صارمة كما هي اليوم، فقد توصل ما كان يُعرف آنذاك بمختبر المسرع الوطني الأمريكي، الذي يطلق عليه الآن تسمية "فيرميلاب"، إلى حل مبتكر لتنظيف مسرّع الجسيمات في عام 1971.
بلغت تكلفة مسرع الجسيمات 250 مليون دولار، وهو يتكون من أنبوب بطول 6.4 كيلومتر، حيث كانوا يأملون أن تساعد المغناطيسات القوية في توجيه وتسريع البروتونات إلى طاقات كبيرة جدا.
بعد ستة أيام من تثبيت المغناطيس النهائي، تم العثور على اثنين من المغناطيسات المتكسرة على أرضية الأنبوب، والتي كانت بمثابة مشكلة، فبسبب وزن المغناطيسات البالغ 12.5 طن، وصغر المساحة داخل الأنبوب، والوقت الطويل اللازم لاستبدالها، وبسبب تكرر الحادثة، كان على المنشأة استبدال حوالي 350 مغناطيسًا، وقادت هذه المشكلة إلى مشاكل تلوث المسرع (من البرادة المعدنية الدقيقة) في أثناء عملية التنظيف.
اقترح الفيزيائي، ريوجي يامادا، سحب مغناطيس عبر الأنابيب، ولكن من سيفعل ذلك؟
وقع الاختيار على النموس، وهي ثدييات تشبه ابن عرس تستمتع بالسير في الأنفاق وطرد الأرانب، حيث لن يتردد النمس في الجري داخل الأنبوب الفولاذي المقاوم للصدأ، حتى لو كان ذلك ينطوي على رحلة طويلة إلى المجهول، علاوة على ذلك، سيكون نوع من الحل الأخضر لمشكلة فنية، وقد أحب الجميع الفكرة.
The story of Felicia, the ferret who was hired to clean the Fermilab accelerator, running through the tubes with a cleanser-dipped swab attached and being rewarded with hamburger meat [read more: https://t.co/amdKqMCxyA] pic.twitter.com/7zGuoI9ng2— Massimo (@Rainmaker1973) February 18, 2022
تم اختيار نمسا صغيرا يسمى "فيليسيا"، وزُود بحفاضات لمنع حوادث التلوث، ودُرب على السفر عبر الأنفاق المظلمة.
كانت تتنقل من أحد طرفي أقسام النفق إلى الطرف الآخر، حيث يقوم مهندس في النهاية بربط مسحة مبللة بسائل التنظيف بالخيط، ليتم سحبها عبر النفق يدويًا من الطرف الآخر وجمع المخلفات.
In the 1970s, Fermilab, the world's second largest particle accelerator, used a ferret named Felicia to clean the accelerator.— Quite Interesting (@qikipedia) July 14, 2022
(Image: Tim Fielding / FNAL.) pic.twitter.com/bwSndJxulr
لقد نجح الأمر بشكل جيد، لكن بمرور الوقت، تجاوزت احتياجاتهم قدرات "فيليسيا"، وطوّر المهندس، هانز كاوتزكي، حلاً جديدًا، إذ قام بتوصيل أقراص بكابل مرن يتم دفعه عبر الأنابيب باستخدام الهواء المضغوط، وتقاعدت "فيليسيا" بعد اثني عشر مرة تقريبا.
Fermilab staff briefly tried to train Felicia Ferret to help clean pipes in 1971. #explorearchives #archiveanimals pic.twitter.com/O4AmJhTY8m— Valerie Higgins (@ValerieH137) November 20, 2015
ظلت فيليسيا محبوبة من قبل علماء مختبر "إن آ إل" ولكن، للأسف، لم تعيش طويلاً لتستمتع بتقاعدها، إذ ماتت في 1972 من تمزق خرّاج في أمعائها.