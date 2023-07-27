https://sputnikarabic.ae/20230727/كيم-جونغ-أون-يستعرض-مع-وزير-الدفاع-الروسي-أحدث-أسلحة-كوريا-الشمالية--1079440253.html

كيم جونغ أون يستعرض مع وزير الدفاع الروسي أحدث أسلحة كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يستعرض مع وزير الدفاع الروسي أحدث أسلحة كوريا الشمالية

اصطحب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم الخميس، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في جولة في "معرض الأسلحة - 2023"، حيث عرضت أحدث أنواع الأسلحة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T03:06+0000

2023-07-27T03:06+0000

2023-07-27T03:06+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

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وكان المعرض برعاية وزارة الدفاع الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين لانتصارهم في حرب التحرير الوطنية والتي كانت بين عامي 1950 و 1953، وفقًا لإذاعة صوت كوريا الشمالية.وزار كيم جونغ أون المعرض بصحبة شويغو وأعضاء الوفد العسكري الروسي، حيث شكرهم على زيارتهم بيونغ يانغ وتهانيهم الودية للشعب والدولة الكورية الشمالية بمناسبة هذا "الحدث الكبير".ورد شويغو بالشكر للزعيم الكوري الشمالي لاهتمامه الكبير و "الكرم"، على الرغم من انشغاله.وذكرت "صوت كوريا" أن كيم جونغ أون شرح لشويغو الأسلحة والتكنولوجيا الجديدة التي تم تطويرها وفقًا لخطة تطوير الدفاع الموضوعة من قبل المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوري، والتي يتم تزويد جيش الشعب الكوري بها مؤخرًا، كما بحث معه الاتجاهات العالمية واستراتيجية تطوير الأسلحة.وعبّر الزعيم الكوري الشمالي خلال المحادثة عن آرائه حول المسائل "ذات الاهتمام المشترك"، التي تتعلق بمكافحة "عنف واستبداد الإمبرياليين"، والنضال من أجل سيادة ومصالح البلدين، والعدالة الدولية والسلام.كما أعرب كيم جونغ أون مرة أخرى عن ثقته في أن الجيش والشعب الروسي سيحققون نجاحات كبيرة في نضالهم لبناء دولة قوية.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".

https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الدفاع-الروسي-يلتقي-زعيم-كوريا-الشمالية-في-بيونغ-يانغ-1079438958.html

https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-كوريا-الشمالية-شريك-مهم-لروسيا-ومحادثات-اليوم-ستسهم-في-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1079413179.html

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