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https://sputnikarabic.ae/20230727/كيم-جونغ-أون-يستعرض-مع-وزير-الدفاع-الروسي-أحدث-أسلحة-كوريا-الشمالية--1079440253.html
كيم جونغ أون يستعرض مع وزير الدفاع الروسي أحدث أسلحة كوريا الشمالية
كيم جونغ أون يستعرض مع وزير الدفاع الروسي أحدث أسلحة كوريا الشمالية
اصطحب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم الخميس، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في جولة في "معرض الأسلحة - 2023"، حيث عرضت أحدث أنواع الأسلحة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T03:06+0000
2023-07-27T03:06+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وكان المعرض برعاية وزارة الدفاع الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين لانتصارهم في حرب التحرير الوطنية والتي كانت بين عامي 1950 و 1953، وفقًا لإذاعة صوت كوريا الشمالية.وزار كيم جونغ أون المعرض بصحبة شويغو وأعضاء الوفد العسكري الروسي، حيث شكرهم على زيارتهم بيونغ يانغ وتهانيهم الودية للشعب والدولة الكورية الشمالية بمناسبة هذا "الحدث الكبير".ورد شويغو بالشكر للزعيم الكوري الشمالي لاهتمامه الكبير و "الكرم"، على الرغم من انشغاله.وذكرت "صوت كوريا" أن كيم جونغ أون شرح لشويغو الأسلحة والتكنولوجيا الجديدة التي تم تطويرها وفقًا لخطة تطوير الدفاع الموضوعة من قبل المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوري، والتي يتم تزويد جيش الشعب الكوري بها مؤخرًا، كما بحث معه الاتجاهات العالمية واستراتيجية تطوير الأسلحة.وعبّر الزعيم الكوري الشمالي خلال المحادثة عن آرائه حول المسائل "ذات الاهتمام المشترك"، التي تتعلق بمكافحة "عنف واستبداد الإمبرياليين"، والنضال من أجل سيادة ومصالح البلدين، والعدالة الدولية والسلام.كما أعرب كيم جونغ أون مرة أخرى عن ثقته في أن الجيش والشعب الروسي سيحققون نجاحات كبيرة في نضالهم لبناء دولة قوية.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".
https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الدفاع-الروسي-يلتقي-زعيم-كوريا-الشمالية-في-بيونغ-يانغ-1079438958.html
https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-كوريا-الشمالية-شريك-مهم-لروسيا-ومحادثات-اليوم-ستسهم-في-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1079413179.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يستعرض مع وزير الدفاع الروسي أحدث أسلحة كوريا الشمالية

03:06 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالزعيم الكوري الشمالي، كيم جون اونغ،
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون اونغ، - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
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اصطحب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم الخميس، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في جولة في "معرض الأسلحة - 2023"، حيث عرضت أحدث أنواع الأسلحة والتكنولوجيا في كوريا الشماليةو.
وكان المعرض برعاية وزارة الدفاع الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين لانتصارهم في حرب التحرير الوطنية والتي كانت بين عامي 1950 و 1953، وفقًا لإذاعة صوت كوريا الشمالية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
وزير الدفاع الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
00:52 GMT
وزار كيم جونغ أون المعرض بصحبة شويغو وأعضاء الوفد العسكري الروسي، حيث شكرهم على زيارتهم بيونغ يانغ وتهانيهم الودية للشعب والدولة الكورية الشمالية بمناسبة هذا "الحدث الكبير".
ورد شويغو بالشكر للزعيم الكوري الشمالي لاهتمامه الكبير و "الكرم"، على الرغم من انشغاله.
وذكرت "صوت كوريا" أن كيم جونغ أون شرح لشويغو الأسلحة والتكنولوجيا الجديدة التي تم تطويرها وفقًا لخطة تطوير الدفاع الموضوعة من قبل المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوري، والتي يتم تزويد جيش الشعب الكوري بها مؤخرًا، كما بحث معه الاتجاهات العالمية واستراتيجية تطوير الأسلحة.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع
أمس, 09:22 GMT
وعبّر الزعيم الكوري الشمالي خلال المحادثة عن آرائه حول المسائل "ذات الاهتمام المشترك"، التي تتعلق بمكافحة "عنف واستبداد الإمبرياليين"، والنضال من أجل سيادة ومصالح البلدين، والعدالة الدولية والسلام.
كما أعرب كيم جونغ أون مرة أخرى عن ثقته في أن الجيش والشعب الروسي سيحققون نجاحات كبيرة في نضالهم لبناء دولة قوية.
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".
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