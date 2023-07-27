https://sputnikarabic.ae/20230727/لماذا-تضاعف-عدد-الدعاوى-القضائية-الخاصة-بالتغير-المناخي-حول-العالم-1079464592.html
لماذا تضاعف عدد الدعاوى القضائية الخاصة بالتغير المناخي حول العالم؟
لماذا تضاعف عدد الدعاوى القضائية الخاصة بالتغير المناخي حول العالم؟
كشف تقرير أممي أن عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بتغير المناخ زاد بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات لتتجاوز 2000 دعوة قضائية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:44+0000
2023-07-27T11:44+0000
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يأتي ذلك انعكاسا لتضرر ملايين البشر من آثار التغيرات المناخية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس.وتشمل أبرز مظاهر التغيرات المناخية التي يتضرر منها ملايين البشر بصورة مباشرة موجات الحر الشديدة والجفاف، الذي ينتج عنه نقص موارد المياه وكذلك ذوبان الأنهار الجليدية.وشمل التقرير السنوات الـ 5 الماضية، التي شهدت إقامة فتح 2200 دعوى قضائية مرتبطة بتغير المناخ.ولفت التقرير إلى أن عدد الدعاوى القضايا المرتبطة بموضوع التغير المناخي حتى عام 2017، لم يكن يتجاوز 900 دعوى.يذكر أن التقرير تم إعداده بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة كولومبيا في نيويورك.وكانت محكمة هولندية قد أصدرت حكما في 2021، نصّ على إلزامية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030.وتتضمن الدعاوى القضائية الخاصة بالمناخ مطالبة الشركات المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية وخاصة شركات النفط والغاز الكبرى بدفع تعويضات لاستخدامها في علاج آثار التغيرات المناخية.ويتهم أصحاب تلك الدعاوى شركات النفط بالتضليل خلال السنوات الماضية، ونشر معلومات غير صحيحة لمحاولة إخفاء الآثار السيئة للوقود الأحفوري على البيئة.
https://sputnikarabic.ae/20230723/مسؤولة-بريطانية-تحذر-من-انتشار-أمراض-جديدة-بسبب-التغير-المناخي-1079323608.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/غوتيريش-بشأن-تحطيم-الأرقام-القياسية-لدرجة-الحرارة-تغير-المناخ-خرج-عن-السيطرة-1078840496.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
لماذا تضاعف عدد الدعاوى القضائية الخاصة بالتغير المناخي حول العالم؟
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كشف تقرير أممي أن عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بتغير المناخ زاد بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات لتتجاوز 2000 دعوة قضائية.
يأتي ذلك انعكاسا لتضرر ملايين البشر من آثار التغيرات المناخية، حسبما ذكرت
صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس.
وتشمل أبرز مظاهر التغيرات المناخية التي يتضرر منها ملايين البشر بصورة مباشرة موجات الحر
الشديدة والجفاف، الذي ينتج عنه نقص موارد المياه وكذلك ذوبان الأنهار الجليدية.
وشمل التقرير السنوات الـ 5 الماضية، التي شهدت إقامة فتح 2200 دعوى قضائية مرتبطة بتغير المناخ.
ولفت التقرير إلى أن عدد الدعاوى القضايا المرتبطة بموضوع التغير المناخي
حتى عام 2017، لم يكن يتجاوز 900 دعوى.
يذكر أن التقرير تم إعداده بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة كولومبيا في نيويورك.
وكانت محكمة هولندية قد أصدرت حكما في 2021، نصّ على إلزامية خفض الانبعاثات الكربونية
بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030.
وتتضمن الدعاوى القضائية الخاصة بالمناخ مطالبة الشركات المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية وخاصة شركات النفط والغاز الكبرى بدفع تعويضات لاستخدامها في علاج آثار التغيرات المناخية.
ويتهم أصحاب تلك الدعاوى شركات النفط بالتضليل خلال السنوات الماضية، ونشر معلومات غير صحيحة لمحاولة إخفاء الآثار السيئة للوقود الأحفوري على البيئة.