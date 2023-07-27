عربي
صواريخ روسية تدك مقرات القيادة الأوكرانية وأخرى تستهدف المطارات
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230727/لماذا-تضاعف-عدد-الدعاوى-القضائية-الخاصة-بالتغير-المناخي-حول-العالم-1079464592.html
لماذا تضاعف عدد الدعاوى القضائية الخاصة بالتغير المناخي حول العالم؟
لماذا تضاعف عدد الدعاوى القضائية الخاصة بالتغير المناخي حول العالم؟
كشف تقرير أممي أن عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بتغير المناخ زاد بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات لتتجاوز 2000 دعوة قضائية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:44+0000
2023-07-27T11:44+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066964140_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9cea1d3bd1d1b08012c0b4b80bc84e99.jpg
يأتي ذلك انعكاسا لتضرر ملايين البشر من آثار التغيرات المناخية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس.وتشمل أبرز مظاهر التغيرات المناخية التي يتضرر منها ملايين البشر بصورة مباشرة موجات الحر الشديدة والجفاف، الذي ينتج عنه نقص موارد المياه وكذلك ذوبان الأنهار الجليدية.وشمل التقرير السنوات الـ 5 الماضية، التي شهدت إقامة فتح 2200 دعوى قضائية مرتبطة بتغير المناخ.ولفت التقرير إلى أن عدد الدعاوى القضايا المرتبطة بموضوع التغير المناخي حتى عام 2017، لم يكن يتجاوز 900 دعوى.يذكر أن التقرير تم إعداده بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة كولومبيا في نيويورك.وكانت محكمة هولندية قد أصدرت حكما في 2021، نصّ على إلزامية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030.وتتضمن الدعاوى القضائية الخاصة بالمناخ مطالبة الشركات المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية وخاصة شركات النفط والغاز الكبرى بدفع تعويضات لاستخدامها في علاج آثار التغيرات المناخية.ويتهم أصحاب تلك الدعاوى شركات النفط بالتضليل خلال السنوات الماضية، ونشر معلومات غير صحيحة لمحاولة إخفاء الآثار السيئة للوقود الأحفوري على البيئة.
https://sputnikarabic.ae/20230723/مسؤولة-بريطانية-تحذر-من-انتشار-أمراض-جديدة-بسبب-التغير-المناخي-1079323608.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/غوتيريش-بشأن-تحطيم-الأرقام-القياسية-لدرجة-الحرارة-تغير-المناخ-خرج-عن-السيطرة-1078840496.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066964140_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ec440c6a53ccd4388238377a18269ccf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

لماذا تضاعف عدد الدعاوى القضائية الخاصة بالتغير المناخي حول العالم؟

11:44 GMT 27.07.2023
© AFP 2023 / Noel Celisجفاف وحر تاريخيان يضربان الصين، 24 أغسطس 2022
جفاف وحر تاريخيان يضربان الصين، 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / Noel Celis
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف تقرير أممي أن عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بتغير المناخ زاد بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات لتتجاوز 2000 دعوة قضائية.
يأتي ذلك انعكاسا لتضرر ملايين البشر من آثار التغيرات المناخية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس.
وتشمل أبرز مظاهر التغيرات المناخية التي يتضرر منها ملايين البشر بصورة مباشرة موجات الحر الشديدة والجفاف، الذي ينتج عنه نقص موارد المياه وكذلك ذوبان الأنهار الجليدية.
أعضاء من منظمة أطباء بلا حدود على الحدود بين المجر وصربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
مجتمع
مسؤولة بريطانية تحذر من انتشار أمراض جديدة بسبب التغير المناخي
23 يوليو, 14:45 GMT
وشمل التقرير السنوات الـ 5 الماضية، التي شهدت إقامة فتح 2200 دعوى قضائية مرتبطة بتغير المناخ.
ولفت التقرير إلى أن عدد الدعاوى القضايا المرتبطة بموضوع التغير المناخي حتى عام 2017، لم يكن يتجاوز 900 دعوى.
يذكر أن التقرير تم إعداده بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة كولومبيا في نيويورك.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
غوتيريش بشأن تحطيم الأرقام القياسية لدرجة الحرارة: تغير المناخ خرج عن السيطرة
7 يوليو, 19:19 GMT
وكانت محكمة هولندية قد أصدرت حكما في 2021، نصّ على إلزامية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030.
وتتضمن الدعاوى القضائية الخاصة بالمناخ مطالبة الشركات المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية وخاصة شركات النفط والغاز الكبرى بدفع تعويضات لاستخدامها في علاج آثار التغيرات المناخية.
ويتهم أصحاب تلك الدعاوى شركات النفط بالتضليل خلال السنوات الماضية، ونشر معلومات غير صحيحة لمحاولة إخفاء الآثار السيئة للوقود الأحفوري على البيئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала