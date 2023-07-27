https://sputnikarabic.ae/20230727/ما-فرص-قبول-الأطراف-السودانية-لمبادرة-الحرية-والتغيير؟-1079468503.html

ما فرص قبول الأطراف السودانية لمبادرة "الحرية والتغيير"؟

ما فرص قبول الأطراف السودانية لمبادرة "الحرية والتغيير"؟

دعت "قوى الحرية والتغيير" السودانية إلى "تشكيل جبهة مدنية موحدة من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي". 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T12:53+0000

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2023-07-27T12:53+0000

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ما فرص قبول الأطراف السودانية لمبادرة "الحرية و التغيير"؟ ما فرص قبول الأطراف السودانية لمبادرة "الحرية و التغيير"؟

وأعلنت "الحرية والتغيير"، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إجازتها، خلال اجتماع لقياداتها عقد في القاهرة في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري، لـ"الرؤية السياسية لإنهاء الحروب، وتأسيس الدولة السودانية الجديدة"، مشددةً على ضرورة "إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فورا، والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب".وحثت الجيش السوداني على إقناع الدعم السريع بتسليم أسلحتهم الثقيلة، مطالبةً بأن تشهد العملية السياسية مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة.ونبهت قوى الحرية والتغيير، في بيانها، إلى أنها "بحثت قضية وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب"، معتبرةً ذلك "قضية ذات أولوية".وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، إن "هذا الاجتماع يكتسب أهميته لكونه الأول للحرية والتغيير بصورة مباشرة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، ودخولها شهرها الرابع مع تزايد المعاناة الإنسانية لشعبنا في الداخل والخارج".وأضاف البيان أن "انعقاد هذا الاجتماع المفصلي والتاريخي في مصر أمر ذو دلالات سياسية عديدة تأكيدا على أن ما يجمع بين السودان ومصر وشعبي البلدين سيبقى وسيظل هو الأصل السائد".وكانت مصر قد دعت إلى "قمة دول جوار السودان"، والتي تضمن البيان الختامي لها 8 بنود أبرزها "التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار".في هذا السياق، قالت د.غادة فؤاد، مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية (أكريس)، إن ما تم في القاهرة من اجتماعات لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) هو عبارة عن مبادرة، يمكن أن يتقبلها البعض في الساحة السودانية ويمكن أن يرفضها آخرون لتشكيل كيانات أخرى.و أشارت إلى أن القاهرة هدفت من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى توحيد الجهود المدنية المشتتة، لانطلاق حوار مجتمعي مدني وفق ما انتهت إليه قمة دول جوار السودان التي انعقدت في القاهرة.من جانبه، قال هشام أبو ريدة، عضو الهيئة القيادية للجبهة الوطنية العريضة، أن هناك مآخذ كثيرة على الحرية والتغيير كجسم سياسي وقع في أخطاء كثيرة أبرزها إعادة إنتاج النظام السابق عبر شراكة غير متكافئة مع المؤسسة العسكرية.وأضاف أبو ريدة أن مبادرة قوى الحرية والتغيير لم تتحدث عن أي آليات للتنفيذ، لافتًا إلى أن المبادرات الأخرى المثيلة مثل المبادرة السعودية وغيرها تتفق كلها في أساسيات وتختلف في تفاصيل أخرى لكنها كلها لم تصل إلى شيء.وأشار أبو ريدة إلى أن الحل لا يأتي من خارج السودان، مؤكدًا على ضرورة بدء حوار داخلي سوداني سوداني في الداخل ليس من القاهرة ولا أديس أبابا ولا غيرها.

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ملفات ساخنة, аудио, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار