https://sputnikarabic.ae/20230727/مجلس-الدوما-نظام-كييف-الإجرامي-يتوسل-إلى-واشنطن-وبروكسل-للحصول-على-سلاح-معجزة-1079443204.html
مجلس الدوما: نظام كييف الإجرامي يتوسل إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة"
مجلس الدوما: نظام كييف الإجرامي يتوسل إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة"
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن أي أسلحة جديدة تقرر واشنطن وبروكسل إرسالها إلى كييف، لن تكون قادرة بعد الآن على التأثير على نتيجة العملية... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T07:26+0000
2023-07-27T07:26+0000
2023-07-27T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب فولودين على "تلغرام": "أي سلاح جديد تقرر واشنطن وبروكسل إرساله إلى زيلينسكي وأتباعه لن يكون قادرا على التأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة".وقال فولودين: "الشيء الوحيد الذي سيؤثر عليه هذا بالتأكيد هو أن العديد من الدول سترفض شراء الأسلحة الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية المعلن عنها، والتي ثبت عدم فعاليتها في ساحة المعركة".وأشار فولودين إلى أن "هتلر وغوبلز قاما خلال الحرب الوطنية العظمى، بالترويج كثيرا لمفهوم"السلاح المعجزة"، وأقنعا جيشهما، وأقنعا نفسهما بأن هذه الأسلحة ستساعدهما على الانتصار: ولكن النتيجة معروفة للجميع. لم تساعد النازيين".وقال: "حالة مماثلة اليوم. يتوسل نظام كييف الإجرامي بقيادة زيلينسكي إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة" من شأنه أن يحل كل مشاكلهما".وأضاف: "لا شيء من هذا ساعد الأوكرانيين في هجومهم المضاد. جنودنا وضباطنا يحرقون المعدات الغربية واحدا تلو الآخر".أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاحأقرا أيضا: برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تصد-9-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتقتل-أكثر-من-150-جنديا-1079439998.html
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مجلس الدوما: نظام كييف الإجرامي يتوسل إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة"
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صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن أي أسلحة جديدة تقرر واشنطن وبروكسل إرسالها إلى كييف، لن تكون قادرة بعد الآن على التأثير على نتيجة العملية الخاصة.
وكتب فولودين على "تلغرام": "أي سلاح جديد تقرر واشنطن وبروكسل إرساله إلى زيلينسكي وأتباعه لن يكون قادرا على التأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة".
وقال فولودين: "الشيء الوحيد الذي سيؤثر عليه هذا بالتأكيد هو أن العديد من الدول سترفض شراء الأسلحة الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية المعلن عنها، والتي ثبت عدم فعاليتها في ساحة المعركة".
وأشار فولودين إلى أن "هتلر وغوبلز قاما خلال الحرب الوطنية العظمى، بالترويج كثيرا لمفهوم"السلاح المعجزة"، وأقنعا جيشهما، وأقنعا نفسهما بأن هذه الأسلحة ستساعدهما على الانتصار: ولكن النتيجة معروفة للجميع. لم تساعد النازيين".
وقال: "حالة مماثلة اليوم. يتوسل نظام كييف الإجرامي بقيادة زيلينسكي إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة" من شأنه أن يحل كل مشاكلهما".
وأضاف: "لا شيء من هذا ساعد الأوكرانيين في هجومهم المضاد. جنودنا وضباطنا يحرقون المعدات الغربية واحدا تلو الآخر".