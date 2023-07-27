عربي
الأمن الفيدرالي الروسي: العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن متجهة من تركيا إلى روستوف
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مجلس-الدوما-نظام-كييف-الإجرامي-يتوسل-إلى-واشنطن-وبروكسل-للحصول-على-سلاح-معجزة-1079443204.html
مجلس الدوما: نظام كييف الإجرامي يتوسل إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة"
مجلس الدوما: نظام كييف الإجرامي يتوسل إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة"
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن أي أسلحة جديدة تقرر واشنطن وبروكسل إرسالها إلى كييف، لن تكون قادرة بعد الآن على التأثير على نتيجة العملية... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T07:26+0000
2023-07-27T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وكتب فولودين على "تلغرام": "أي سلاح جديد تقرر واشنطن وبروكسل إرساله إلى زيلينسكي وأتباعه لن يكون قادرا على التأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة".وقال فولودين: "الشيء الوحيد الذي سيؤثر عليه هذا بالتأكيد هو أن العديد من الدول سترفض شراء الأسلحة الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية المعلن عنها، والتي ثبت عدم فعاليتها في ساحة المعركة".وأشار فولودين إلى أن "هتلر وغوبلز قاما خلال الحرب الوطنية العظمى، بالترويج كثيرا لمفهوم"السلاح المعجزة"، وأقنعا جيشهما، وأقنعا نفسهما بأن هذه الأسلحة ستساعدهما على الانتصار: ولكن النتيجة معروفة للجميع. لم تساعد النازيين".وقال: "حالة مماثلة اليوم. يتوسل نظام كييف الإجرامي بقيادة زيلينسكي إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة" من شأنه أن يحل كل مشاكلهما".وأضاف: "لا شيء من هذا ساعد الأوكرانيين في هجومهم المضاد. جنودنا وضباطنا يحرقون المعدات الغربية واحدا تلو الآخر".أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاحأقرا أيضا: برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تصد-9-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتقتل-أكثر-من-150-جنديا-1079439998.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الدوما: نظام كييف الإجرامي يتوسل إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة"

07:26 GMT 27.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن أي أسلحة جديدة تقرر واشنطن وبروكسل إرسالها إلى كييف، لن تكون قادرة بعد الآن على التأثير على نتيجة العملية الخاصة.
وكتب فولودين على "تلغرام": "أي سلاح جديد تقرر واشنطن وبروكسل إرساله إلى زيلينسكي وأتباعه لن يكون قادرا على التأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة".
وقال فولودين: "الشيء الوحيد الذي سيؤثر عليه هذا بالتأكيد هو أن العديد من الدول سترفض شراء الأسلحة الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية المعلن عنها، والتي ثبت عدم فعاليتها في ساحة المعركة".
وأشار فولودين إلى أن "هتلر وغوبلز قاما خلال الحرب الوطنية العظمى، بالترويج كثيرا لمفهوم"السلاح المعجزة"، وأقنعا جيشهما، وأقنعا نفسهما بأن هذه الأسلحة ستساعدهما على الانتصار: ولكن النتيجة معروفة للجميع. لم تساعد النازيين".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية وتقتل أكثر من 150 جنديا
02:22 GMT
وقال: "حالة مماثلة اليوم. يتوسل نظام كييف الإجرامي بقيادة زيلينسكي إلى واشنطن وبروكسل للحصول على "سلاح معجزة" من شأنه أن يحل كل مشاكلهما".
وأضاف: "لا شيء من هذا ساعد الأوكرانيين في هجومهم المضاد. جنودنا وضباطنا يحرقون المعدات الغربية واحدا تلو الآخر".
أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكي
أقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح
أقرا أيضا: برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 يوليو, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала