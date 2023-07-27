https://sputnikarabic.ae/20230727/مدير-شركة-جزائرية-يتحدث-عن-تسويق-منتجات-بلاده-في-روسيا-1079447510.html
مدير شركة جزائرية يتحدث عن تسويق منتجات بلاده في روسيا
مدير شركة جزائرية يتحدث عن تسويق منتجات بلاده في روسيا
قال رمزي سليمان، مدير عام شركة "غراند غروس" الجزائرية، إن الشركة تعرض النبيذ الجزائري، خلال مشاركتها في منتدى القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T08:29+0000
2023-07-27T08:29+0000
2023-07-27T09:04+0000
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قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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ولفت سليمان، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إلى أن الشركة، التي تأسست منذ عام 2001 بواسطة رشيد حنموش، تعرض منتجاتها للمرة الثانية في روسيا، مشيرة إلى أن المرة الأولى كانت في العاصمة موسكو، بينما المرة الثانية هي الحالية في سان بطرسبورغ.وأضاف: "نبحث عن شراكة لتسويق منتجاتنا في روسيا".وحول تأثير العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، قال سليمان، إن منتجات الشركة الجزائرية من النبيذ تنافس النبيذ الأوروبي ويمكنها المنافسة في السوق الروسية.وتابع: "نقوم بتصدير منتجاتنا إلى دول أوروبية وإلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، بفضل مستوى الجودة الذي ينافس المستويات الأوروبية".وانطلقت، اليوم الخميس، القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، التي من المقرر أن تستمر ليومين متتاليين، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230727/القمة-الروسية-الأفريقية-قضايا-وحلول-ورهانات-على-موسكو-1079445730.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, سان بطرسبورغ, أخبار العالم الآن, الأخبار, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, سان بطرسبورغ, أخبار العالم الآن, الأخبار, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", حصري
مدير شركة جزائرية يتحدث عن تسويق منتجات بلاده في روسيا
08:29 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
حصري
قال رمزي سليمان، مدير عام شركة "غراند غروس" الجزائرية، إن الشركة تعرض النبيذ الجزائري، خلال مشاركتها في منتدى القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ولفت سليمان، في تصريح لـ "سبوتنيك
"، إلى أن الشركة، التي تأسست منذ عام 2001 بواسطة رشيد حنموش، تعرض منتجاتها للمرة الثانية في روسيا، مشيرة إلى أن المرة الأولى كانت في العاصمة موسكو، بينما المرة الثانية هي الحالية في سان بطرسبورغ.
وأضاف: "نبحث عن شراكة لتسويق منتجاتنا في روسيا".
وحول تأثير العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الدول الغربية على روسيا
، قال سليمان، إن منتجات الشركة الجزائرية من النبيذ تنافس النبيذ الأوروبي ويمكنها المنافسة في السوق الروسية.
وتابع: "نقوم بتصدير منتجاتنا إلى دول أوروبية وإلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، بفضل مستوى الجودة الذي ينافس المستويات الأوروبية".
وانطلقت، اليوم الخميس، القمة الروسية الأفريقية
في مدينة سان بطرسبورغ، التي من المقرر أن تستمر ليومين متتاليين، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.