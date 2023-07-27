https://sputnikarabic.ae/20230727/مراسل-سبوتنيك-عبوة-ناسفة-تستهدف-سيارة-في-مدينة-السيدة-زينب-في-ريف-دمشق-1079479465.html
مراسل "سبوتنيك": عبوة ناسفة تستهدف سيارة في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق
مراسل "سبوتنيك": عبوة ناسفة تستهدف سيارة في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارا وقع أمام فندق في مدينة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، فيما تشير المعلومات الأولية الواردة من موقع الانفجار... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T15:19+0000
2023-07-27T15:19+0000
2023-07-27T15:38+0000
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وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" عن وقع إصابات جراء تفجير يرجح أنه إرهابي، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة ضربت طوقا أمنيا في موقع الانفجار، وباشرت على الفور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات العملية، تمهيد للإعلان عنها رسميا.وأضاف أنه وفور وقوع الانفجار، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الانفجار.وقال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب إنه تم استشهاد أمرأة وإصابة 3 من أطفالها في التفجير الإرهابي الذي استهدف سيارة قرب فندق "سيدة الشام" قبل قليل.وبيّن شهود عيان من موقع الحدث لـ"سبوتنيك" أن الانفجار وقع بالقرب من فندق "سيدة الشام" في منطقة تدعى "كوع السودان" في مدينة السيدة زينب، وهي مكتظة بالسكان والحركة في هذا الوقت من النهار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": عبوة ناسفة تستهدف سيارة في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق
15:19 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 15:38 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارا وقع أمام فندق في مدينة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، فيما تشير المعلومات الأولية الواردة من موقع الانفجار إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" عن وقع إصابات جراء تفجير يرجح أنه إرهابي، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة ضربت طوقا أمنيا في موقع الانفجار، وباشرت على الفور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات العملية، تمهيد للإعلان عنها رسميا.
وأضاف أنه وفور وقوع الانفجار، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الانفجار.
وقال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب إنه تم استشهاد أمرأة وإصابة 3 من أطفالها في التفجير الإرهابي الذي استهدف سيارة قرب فندق "سيدة الشام" قبل قليل.
وبيّن شهود عيان من موقع الحدث لـ"سبوتنيك" أن الانفجار وقع بالقرب من فندق "سيدة الشام" في منطقة تدعى "كوع السودان" في مدينة السيدة زينب، وهي مكتظة بالسكان والحركة في هذا الوقت من النهار.