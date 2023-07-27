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https://sputnikarabic.ae/20230727/مرشح-أمريكي-يكشف-عن-خطة-طويلة-الأجل-ضد-روسيا-1079461801.html
مرشح أمريكي يكشف عن خطة طويلة الأجل ضد روسيا
مرشح أمريكي يكشف عن خطة طويلة الأجل ضد روسيا
أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن واشنطن عرقلت السلام بين موسكو وكييف في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحرب مع روسيا. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:00+0000
2023-07-27T11:00+0000
العالم
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وجاءت تصريحات كينيدي جونيور لقناة "فوكس نيوز"، قال خلالها إنه في عام 2019 ترشح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمنصب الرئيس بعدما كان فنانا كوميديا، ولم يكن لديه خبرة في السياسة، لماذا فاز؟ لأنه بنى حملته على توقيع اتفاقية مينسك. ولكن بمجرد أن تولى الرئاسة الأمريكيون بدؤوا بإعطائه الأوامر".وأضاف السياسي أن عدد القوات التي أرسلها بوتين إلى الحدود مع أوكرانيا، ردًا على تفاقم الوضع لم يكن كافيًا لغزو هذا البلد، بل كانت علامة على أن الوقت قد حان للجلوس على طاولة المفاوضات. علاوة على ذلك، جرت المفاوضات، وبدا أن روسيا وأوكرانيا وجدتا أرضية مشتركة.وأوضح كينيدي أنه في الوقت نفسه، كان البيت الأبيض يستخدم رئيس الوزراء آنذاك، بوريس جونسون، لتخريب الاتفاقية وكل ذلك حدث لأن أمريكا تريد الحرب مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230708/كينيدي-بايدن-يكذب-بشأن-ما-يحدث-في-أوكرانيا-1078850905.html
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العالم

مرشح أمريكي يكشف عن خطة طويلة الأجل ضد روسيا

11:00 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن واشنطن عرقلت السلام بين موسكو وكييف في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحرب مع روسيا.
وجاءت تصريحات كينيدي جونيور لقناة "فوكس نيوز"، قال خلالها إنه في عام 2019 ترشح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمنصب الرئيس بعدما كان فنانا كوميديا، ولم يكن لديه خبرة في السياسة، لماذا فاز؟ لأنه بنى حملته على توقيع اتفاقية مينسك. ولكن بمجرد أن تولى الرئاسة الأمريكيون بدؤوا بإعطائه الأوامر".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
كينيدي: بايدن يكذب بشأن ما يحدث في أوكرانيا
8 يوليو, 08:25 GMT
وأضاف السياسي أن عدد القوات التي أرسلها بوتين إلى الحدود مع أوكرانيا، ردًا على تفاقم الوضع لم يكن كافيًا لغزو هذا البلد، بل كانت علامة على أن الوقت قد حان للجلوس على طاولة المفاوضات. علاوة على ذلك، جرت المفاوضات، وبدا أن روسيا وأوكرانيا وجدتا أرضية مشتركة.
وأوضح كينيدي أنه في الوقت نفسه، كان البيت الأبيض يستخدم رئيس الوزراء آنذاك، بوريس جونسون، لتخريب الاتفاقية وكل ذلك حدث لأن أمريكا تريد الحرب مع روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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