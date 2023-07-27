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https://sputnikarabic.ae/20230727/مساعد-الرئيس-الروسي-تحتاج-روسيا-وأفريقيا-إلى-إنشاء-اتحاد-للنقل-لتطوير-الخدمات-اللوجستية-1079448435.html
مساعد الرئيس الروسي: تحتاج روسيا وأفريقيا إلى إنشاء اتحاد للنقل لتطوير الخدمات اللوجستية
مساعد الرئيس الروسي: تحتاج روسيا وأفريقيا إلى إنشاء اتحاد للنقل لتطوير الخدمات اللوجستية
أكد مساعد الرئيس الروسي، إيغور ليفيتين، اليوم الخميس، أن روسيا وأفريقيا بحاجة إلى إنشاء اتحاد للنقل لتطوير الخدمات اللوجستية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T08:31+0000
2023-07-27T09:04+0000
روسيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وقال ليفيتين، خلال جلسة تحت عنوان "طرق لوجستية جديدة بين روسيا وأفريقيا": "نحن بحاجة إلى إنشاء ما يشبه التحالف مع أفريقيا في مجال النقل، على الأقل، أعتقد أن وزارة النقل جنبًا إلى جنب مع قطاع الأعمال الروسي، نحتاج إلى فهم السياسة المشتركة الموجودة بالفعل في أفريقيا".وأضاف ليفيتين بالقول: "يمكننا التوجه إلى أفريقيا ليس فقط عبر دول الخليج العربي، ولكن أيضًا عبر قناة السويس. قد يكون الأمر أكثر صعوبة، أكثر تكلفة، لكن على الدولة أن تدعمه".وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/القمة-الروسية-الأفريقية-قضايا-وحلول-ورهانات-على-موسكو-1079445730.html
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روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

مساعد الرئيس الروسي: تحتاج روسيا وأفريقيا إلى إنشاء اتحاد للنقل لتطوير الخدمات اللوجستية

08:31 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 27.07.2023)
© Sputnikالقمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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أكد مساعد الرئيس الروسي، إيغور ليفيتين، اليوم الخميس، أن روسيا وأفريقيا بحاجة إلى إنشاء اتحاد للنقل لتطوير الخدمات اللوجستية.
وقال ليفيتين، خلال جلسة تحت عنوان "طرق لوجستية جديدة بين روسيا وأفريقيا": "نحن بحاجة إلى إنشاء ما يشبه التحالف مع أفريقيا في مجال النقل، على الأقل، أعتقد أن وزارة النقل جنبًا إلى جنب مع قطاع الأعمال الروسي، نحتاج إلى فهم السياسة المشتركة الموجودة بالفعل في أفريقيا".
القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
القمة الروسية الأفريقية... قضايا وحلول ورهانات على موسكو
05:54 GMT
وأضاف ليفيتين بالقول: "يمكننا التوجه إلى أفريقيا ليس فقط عبر دول الخليج العربي، ولكن أيضًا عبر قناة السويس. قد يكون الأمر أكثر صعوبة، أكثر تكلفة، لكن على الدولة أن تدعمه".
وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
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