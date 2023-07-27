https://sputnikarabic.ae/20230727/مسيرة-تركية-تستهدف-سيارتين-عسكريتين-يستقلهما-مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1079481556.html
مسيرة تركية تستهدف سيارتين عسكريتين يستقلهما مسلحون موالون للجيش الأمريكي شرقي سوريا
مسيرة تركية تستهدف سيارتين عسكريتين يستقلهما مسلحون موالون للجيش الأمريكي شرقي سوريا
قُتلت مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي جديد شرقي سوريا، من خلال قصف سيارتين على الطريق الدولي "M4" شمال شرقي محافظة الحسكة السورية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T16:07+0000
2023-07-27T16:07+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت، اليوم الخميس 27 تموز/ يوليو الجاري، سيارتين عسكريتين على الطريق بين قريتي تل معروف - الخزنة في ريف بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 3 من مسلحي "قسد" على الأقل كحصيلة أولية.وتابعت المصادر أن قوات "قسد" فرضت طوقًا أمنيًا وعسكريًا على مكان الاستهداف القريب من الحدود السورية - التركية، والمقابل لإحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية، ضمن حقول نفط مديرية نفط الحسكة في الرميلان.وبهذا الاستهداف الجوي التركي الجديد، يرتفع إلى 29 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في شمال وشمال شرقي سوريا، ومنذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 41 بينهم قياديين من جنسيات أجنبية وإصابة العشرات من قوات "قسد".
https://sputnikarabic.ae/20230725/قتلى-وجرحى-إثر-اشتباكات-عنيفة-بين-المسلحين-الموالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1079391299.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
مسيرة تركية تستهدف سيارتين عسكريتين يستقلهما مسلحون موالون للجيش الأمريكي شرقي سوريا
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قُتلت مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي جديد شرقي سوريا، من خلال قصف سيارتين على الطريق الدولي "M4" شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت، اليوم الخميس 27 تموز/ يوليو الجاري، سيارتين عسكريتين على الطريق بين قريتي تل معروف - الخزنة في ريف بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 3 من مسلحي "قسد" على الأقل كحصيلة أولية.
وتابعت المصادر أن قوات "قسد" فرضت طوقًا أمنيًا وعسكريًا على مكان الاستهداف القريب من الحدود السورية - التركية، والمقابل لإحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية، ضمن حقول نفط مديرية نفط الحسكة في الرميلان.
وبهذا الاستهداف الجوي التركي الجديد، يرتفع إلى 29 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في شمال وشمال شرقي سوريا، ومنذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 41 بينهم قياديين من جنسيات أجنبية وإصابة العشرات من قوات "قسد".