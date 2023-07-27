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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مسيرة-روسية-تدخل-من-نافذة-مقر-أوكراني-وتفجر-منظومة-عسكرية-متخفية-بداخله-فيديو--1079478841.html
مسيرة روسية تدخل من نافذة مقر أوكراني وتفجر منظومة عسكرية متخفية بداخله... فيديو
مسيرة روسية تدخل من نافذة مقر أوكراني وتفجر منظومة عسكرية متخفية بداخله... فيديو
ضربت القوات الروسية منظومة عسكرية أوكرانية متخفية داخل مبنى، بواسطة مسيرة روسية من طراز "إف - بي - في" (المعززة بالواقع الافتراضي) إذ دخلت من نافذة المبنى. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T15:29+0000
2023-07-27T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وحدد الاستطلاع الروسي وضرب موقع إطلاق النار الأوكراني بالقرب من بلدة كراسنوغوروفكا في ضواحي دونيتسك، حيث كان يوجد فيها منظومة "ستوغنا- بي" المضادة للدبابات.وتظهر اللقطات طائرة الواقع الافتراضي المسيرة وهي تضرب الهدف، في حين أن طائرة أخرى تراقب نتائج الضربة.يذكر أن الجيش الروسي استخدم الطائرات المسيرة التي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي "FPV" لتدمير معاقل القوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات صاروخية استهدفت مقرات القيادة والمطارات وأماكن انتشار القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسيرة روسية تدخل من نافذة مقر أوكراني وتفجر منظومة عسكرية متخفية بداخله... فيديو

15:29 GMT 27.07.2023
© Photoمسيرة روسية تدمر منظومة أوكرانية مضادة للدبابات
مسيرة روسية تدمر منظومة أوكرانية مضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Photo
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ضربت القوات الروسية منظومة عسكرية أوكرانية متخفية داخل مبنى، بواسطة مسيرة روسية من طراز "إف - بي - في" (المعززة بالواقع الافتراضي) إذ دخلت من نافذة المبنى.
وحدد الاستطلاع الروسي وضرب موقع إطلاق النار الأوكراني بالقرب من بلدة كراسنوغوروفكا في ضواحي دونيتسك، حيث كان يوجد فيها منظومة "ستوغنا- بي" المضادة للدبابات.
وتظهر اللقطات طائرة الواقع الافتراضي المسيرة وهي تضرب الهدف، في حين أن طائرة أخرى تراقب نتائج الضربة.
يذكر أن الجيش الروسي استخدم الطائرات المسيرة التي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي "FPV" لتدمير معاقل القوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات صاروخية استهدفت مقرات القيادة والمطارات وأماكن انتشار القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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