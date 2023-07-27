https://sputnikarabic.ae/20230727/مشهد-محرج-لـتجمد-زعيم-الجمهوريين-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-فيديو-1079456918.html
مشهد محرج لـ"تجمد" زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي... فيديو
مشهد محرج لـ"تجمد" زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي... فيديو
توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، متجمدًا في منتصف خطابه أمام الكاميرات، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على الهواء مباشرة في مشهد صدم الجميع. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T10:02+0000
2023-07-27T10:02+0000
2023-07-27T10:02+0000
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اقترب ميتش ماكونيل، من المنصة واستهل خطابه، في سياق الحديث عن قانون "تفويض الدفاع الوطني"، ببضع كلمات قبل أن يتجمد فجأة، لمدة 20 ثانية، محدقًا وعاجزًا عن النطق.ويظهر في الفيديو اقتراب زميليه منه السيناتورين، جوني إرنست، وجون باراسو، لمحاولة مساعدته، حيث كانت تبدو على وجهه ملامح الضياع.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:910:2049:2446_1920x0_80_0_0_a217ed78c1fd2b6019216de7064db6a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
مشهد محرج لـ"تجمد" زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي... فيديو
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توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، متجمدًا في منتصف خطابه أمام الكاميرات، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على الهواء مباشرة في مشهد صدم الجميع.
اقترب ميتش ماكونيل، من المنصة واستهل خطابه، في سياق الحديث عن قانون "تفويض الدفاع الوطني"، ببضع كلمات قبل أن يتجمد فجأة، لمدة 20 ثانية، محدقًا وعاجزًا عن النطق.
ويظهر في الفيديو اقتراب زميليه منه السيناتورين، جوني إرنست، وجون باراسو، لمحاولة مساعدته، حيث كانت تبدو على وجهه ملامح الضياع.