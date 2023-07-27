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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/ناشط-سري-يكشف-نتائج-الضربات-الصاروخية-الروسية-على-المدن-الأوكرانية-1079441469.html
ناشط سري يكشف نتائج الضربات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية
ناشط سري يكشف نتائج الضربات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية
كشف ناشط موالٍ لروسيا في المناطق التي تسيطر عليها كييف، أن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة استهدفت عددا من المقرات والمواقع التي يتواجد فيها مرتزقة أجانب. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T05:54+0000
2023-07-27T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الناشط السري، سيرغي ليبيدييف، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة نيكولاييف تم استهداف فندق إنغول، حيث يتمركز المرتزقة الأجانب والجيش الأوكراني، بالإضافة إلى معلومات عن استهداف ثلاث قواعد مماثلة أخرى تم القضاء عليها من خلال الضربات الروسية".وأضاف الناشط بالقول، إن عددا من الصواريخ سقط على منتجع كوبليفو (الواقع في منطقة نيكولاييف على ساحل البحر الأسود بين أوديسا وأوتشاكوفو)، حيث يتواجد هناك عشرات المرتزقة الأجانب والنازيين الجدد القادمين من غرب أوكرانيا. ووفقا له، كانت هناك ضربات قرب فندق "كريستال" ومركز Blue Torch الترفيهي (الموجود في المنطقة نفسها على ساحل البحر الأسود في منطقة نيكولاييف)، حيث عمد الجيش الأوكراني بعد الضربات إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى المكان المستهدف، لكن لم يندفع أحد لتفكيك الأنقاض، خوفا من ضربة ثانية على المكان نفسه. وأشار ليبيدييف أنه تم نقل الجثث على مدار يومين تقريبًا في شاحنات إلى أوديسا، ولم يكلف أحد الكثير بتعبئة الجثث، لذلك تم تكديسها مثل أكياس البطاطس، موضحًا أنه تم إزالة الطوق بعد يومين فقط. وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تصد-9-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتقتل-أكثر-من-150-جنديا-1079439998.html
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ناشط سري يكشف نتائج الضربات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية

05:54 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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كشف ناشط موالٍ لروسيا في المناطق التي تسيطر عليها كييف، أن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة استهدفت عددا من المقرات والمواقع التي يتواجد فيها مرتزقة أجانب.
وقال الناشط السري، سيرغي ليبيدييف، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة نيكولاييف تم استهداف فندق إنغول، حيث يتمركز المرتزقة الأجانب والجيش الأوكراني، بالإضافة إلى معلومات عن استهداف ثلاث قواعد مماثلة أخرى تم القضاء عليها من خلال الضربات الروسية".
وأضاف الناشط بالقول، إن عددا من الصواريخ سقط على منتجع كوبليفو (الواقع في منطقة نيكولاييف على ساحل البحر الأسود بين أوديسا وأوتشاكوفو)، حيث يتواجد هناك عشرات المرتزقة الأجانب والنازيين الجدد القادمين من غرب أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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02:22 GMT
ووفقا له، كانت هناك ضربات قرب فندق "كريستال" ومركز Blue Torch الترفيهي (الموجود في المنطقة نفسها على ساحل البحر الأسود في منطقة نيكولاييف)، حيث عمد الجيش الأوكراني بعد الضربات إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى المكان المستهدف، لكن لم يندفع أحد لتفكيك الأنقاض، خوفا من ضربة ثانية على المكان نفسه.
وأشار ليبيدييف أنه تم نقل الجثث على مدار يومين تقريبًا في شاحنات إلى أوديسا، ولم يكلف أحد الكثير بتعبئة الجثث، لذلك تم تكديسها مثل أكياس البطاطس، موضحًا أنه تم إزالة الطوق بعد يومين فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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