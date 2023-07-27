عربي
صواريخ روسية تدك مقرات القيادة الأوكرانية وأخرى تستهدف المطارات
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/نظام-كييف-يقر-بتعرض-أحد-أخطر-قواعده-للقصف-وتناثر-شظايا-الصواريخ-1079462158.html
نظام كييف يقر بتعرض أحد أخطر قواعده للقصف و"تناثر شظايا الصواريخ"
نظام كييف يقر بتعرض أحد أخطر قواعده للقصف و"تناثر شظايا الصواريخ"
اعترف نظام كييف، اليوم الخميس، بتعرض أحد أهم قواعده لقصف من قبل القوات الروسية، بالإضافة إلى وقوع خسائر كبيرة في أوديسا. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:17+0000
2023-07-27T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_0:229:3197:2027_1920x0_80_0_0_acbd8cad8a984b42ac5b1e536aa74985.jpg
وجاءت الاعترافات على لسان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، الذي أكد تعرض مطار ستاروكونستانتينوف العسكري، في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا، لقصف من قبل القوات الروسية.وتابع إيغنات موضحًا: "يحظى مطار ستاروكونستانتينوف العسكري من جديد باهتمام العسكريين الروس. تلاحظون وقوع انفجارات في المناطق. لذلك، أصبح هذا المطار اليوم تحت القصف".واعتبر إيغنات أن تعزيز الوجود العسكري لدول "الناتو" في البحر الأسود سيكون له "تأثير إيجابي" بالنسبة لنظام كييف.وكانت وسائل إعلام قد أفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة ستاروكونستانتينوف، وهي منطقة يقع فيها المطار العسكري الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمن-الروسي-يحبط-مخططا-إرهابيا-لتفجير-إحدى-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079461904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2f583ca6a21e15cc16ea4ccb57d3718b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

نظام كييف يقر بتعرض أحد أخطر قواعده للقصف و"تناثر شظايا الصواريخ"

11:17 GMT 27.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبرTelegramNabd
اعترف نظام كييف، اليوم الخميس، بتعرض أحد أهم قواعده لقصف من قبل القوات الروسية، بالإضافة إلى وقوع خسائر كبيرة في أوديسا.
وجاءت الاعترافات على لسان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، الذي أكد تعرض مطار ستاروكونستانتينوف العسكري، في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا، لقصف من قبل القوات الروسية.

وقال إيغنات في تصريح تلفزيوني: "يعمل الدفاع الجوي (الأوكراني) في ظروف صعبة. تتعرض المنطقة الساحلية والبنية التحتية للقصف والهجمات... وتبلغ السلطات لاحقا بوقوع أضرار في مقاطعة أوديسا".

جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود
11:00 GMT
وتابع إيغنات موضحًا: "يحظى مطار ستاروكونستانتينوف العسكري من جديد باهتمام العسكريين الروس. تلاحظون وقوع انفجارات في المناطق. لذلك، أصبح هذا المطار اليوم تحت القصف".

وكشف إيغنات عن وجود "ضرر معين نتيجة تناثر شظايا من الصواريخ المتساقطة"، مبينا أن بلاده لن تكشف عن حجم هذا الضرر.

واعتبر إيغنات أن تعزيز الوجود العسكري لدول "الناتو" في البحر الأسود سيكون له "تأثير إيجابي" بالنسبة لنظام كييف.
وكانت وسائل إعلام قد أفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة ستاروكونستانتينوف، وهي منطقة يقع فيها المطار العسكري الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала