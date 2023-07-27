https://sputnikarabic.ae/20230727/نظام-كييف-يقر-بتعرض-أحد-أخطر-قواعده-للقصف-وتناثر-شظايا-الصواريخ-1079462158.html
نظام كييف يقر بتعرض أحد أخطر قواعده للقصف و"تناثر شظايا الصواريخ"
نظام كييف يقر بتعرض أحد أخطر قواعده للقصف و"تناثر شظايا الصواريخ"
اعترف نظام كييف، اليوم الخميس، بتعرض أحد أهم قواعده لقصف من قبل القوات الروسية، بالإضافة إلى وقوع خسائر كبيرة في أوديسا. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:17+0000
2023-07-27T11:17+0000
2023-07-27T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وجاءت الاعترافات على لسان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، الذي أكد تعرض مطار ستاروكونستانتينوف العسكري، في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا، لقصف من قبل القوات الروسية.وتابع إيغنات موضحًا: "يحظى مطار ستاروكونستانتينوف العسكري من جديد باهتمام العسكريين الروس. تلاحظون وقوع انفجارات في المناطق. لذلك، أصبح هذا المطار اليوم تحت القصف".واعتبر إيغنات أن تعزيز الوجود العسكري لدول "الناتو" في البحر الأسود سيكون له "تأثير إيجابي" بالنسبة لنظام كييف.وكانت وسائل إعلام قد أفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة ستاروكونستانتينوف، وهي منطقة يقع فيها المطار العسكري الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمن-الروسي-يحبط-مخططا-إرهابيا-لتفجير-إحدى-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079461904.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
نظام كييف يقر بتعرض أحد أخطر قواعده للقصف و"تناثر شظايا الصواريخ"
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اعترف نظام كييف، اليوم الخميس، بتعرض أحد أهم قواعده لقصف من قبل القوات الروسية، بالإضافة إلى وقوع خسائر كبيرة في أوديسا.
وجاءت الاعترافات على لسان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، الذي أكد تعرض مطار ستاروكونستانتينوف العسكري، في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا، لقصف من قبل القوات الروسية.
وقال إيغنات في تصريح تلفزيوني: "يعمل الدفاع الجوي (الأوكراني) في ظروف صعبة. تتعرض المنطقة الساحلية والبنية التحتية للقصف والهجمات... وتبلغ السلطات لاحقا بوقوع أضرار في مقاطعة أوديسا".
وتابع إيغنات موضحًا: "يحظى مطار ستاروكونستانتينوف العسكري من جديد باهتمام العسكريين الروس. تلاحظون وقوع انفجارات في المناطق. لذلك، أصبح هذا المطار اليوم تحت القصف".
وكشف إيغنات عن وجود "ضرر معين نتيجة تناثر شظايا من الصواريخ المتساقطة"، مبينا أن بلاده لن تكشف عن حجم هذا الضرر.
واعتبر إيغنات أن تعزيز الوجود العسكري لدول "الناتو" في البحر الأسود سيكون له "تأثير إيجابي" بالنسبة لنظام كييف.
وكانت وسائل إعلام قد أفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة ستاروكونستانتينوف، وهي منطقة يقع فيها المطار العسكري الأوكراني.