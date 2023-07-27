https://sputnikarabic.ae/20230727/نفوق-آلاف-البطاريق-في-ظروف-غامضة-فيديو-1079468111.html

نفوق آلاف البطاريق في ظروف غامضة... فيديو

نفوق آلاف البطاريق في ظروف غامضة... فيديو

جرفت المياه ما يقرب من 2000 من طيور بطريق ماجلانيك على شواطئ أوروغواي، في يوليو/ تموز الجاري، بأجسادها "النحيلة للغاية". 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T12:43+0000

2023-07-27T12:43+0000

2023-07-27T12:43+0000

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وقالت كارمن لايزاجوين، موظفة في وزارة البيئة في أوروغواي لوكالة "فرانس برس": "هذا هو معدل الوفيات في الماء".وأضافت: "90 في المئة من العينات الصغيرة التي تصل دون احتياطيات من الدهون وبطون فارغة. لا يزال سبب النفوق الجماعي غير معروف، لكن العلماء قلقون من أن التغيرات المناخية التي تسهم في التدهور".منذ عام 2004، اعتبر الخبراء أن طيور بطريق ماجلانيك قريبة من التهديد، وفي السنوات الـ 30 الماضية أو نحو ذلك، أصبح من الشائع بشكل مزعج أن تظهر مئات هذه الطيور ميتة على الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية.في عام 2010، على سبيل المثال، مات أكثر من 550 من طيور البطريق جوعا على شواطئ البرازيل.بعد ذلك بعامين، جرفت 745 بطريقًا آخر ميتًا على ساحل البلاد. ومن المثير للاهتمام، أن هذه الوفيات الجماعية لا تحدث بالضرورة لنفس السبب. قد يكون التهديد الرئيسي في بعض السنوات هو ارتفاع درجات الحرارة - كما حدث في عام 2019، عندما مات 354 من طيور البطريق في الأرجنتين في مواقع تعشيشها من موجة حر شديدة.وفي سنوات أخرى، يمكن أن يكون السبب الرئيسي هو انخفاض حرارة الجسم أو العواصف أو الجوع. كل هذا يتوقف على مكان وجود هذه البطاريق في هجرتهم.وفي معظم فصل الصيف، تعيش طيور بطريق ماجلانيك في جنوب الأرجنتين. ومع ذلك، في الشتاء، يشقون طريقهم شمالًا بحثًا عن الطعام والماء الدافئ. ليس من غير المألوف أن يموت بعض الأحداث خلال هذه الرحلة، لكن عدد القتلى الأخير خرج عن نطاق السيطرة.وكانت اختبارات الطيور النافقة المنتشرة عبر شواطئ أوروغواي سلبية بالنسبة لأنفلونزا الطيور، لكن بطونها كانت فارغة لعدة أيام، وأظهر ريشها نقصًا مفاجئًا في الشحوم، ما يصد الماء ويعزل الطيور عن درجات الحرارة الباردة.وأوضحت منظمة رعاية الحيوانات أن "نقص الغذاء نتيجة الاستغلال المفرط لصيد الأسماك في جنوب المحيط الأطلسي، وتأثير تغير المناخ على التيارات البحرية قد يكون سببًا لهذا الحدث المؤسف".

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