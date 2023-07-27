https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الدفاع-الأمريكي-واشنطن-تنشر-سفينة-لخفر-السواحل-في-غينيا-الجديدة-في-إطار-اتفاق-دفاعي-1079439865.html
وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تنشر سفينة لخفر السواحل في غينيا الجديدة في إطار اتفاق دفاعي
وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تنشر سفينة لخفر السواحل في غينيا الجديدة في إطار اتفاق دفاعي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الخميس، عن نشر سفينة تابعة لحرس السواحل الأمريكية في بابوا غينيا الجديدة، حيث تسعى واشنطن لتعزيز التعاون الدفاعي في... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T02:11+0000
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وقال أوستن الذي أصبح أول وزير دفاع أمريكي يزور بابوا غينيا الجديدة، الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي: "ستأتي إلى هنا سفينة تابعة لحرس السواحل الأمريكية في أغسطس".وشدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة التعاون في "إنفاذ قوانين الملاحة البحرية" في مناطق الصيد غير القانوني والاتجار بالبشر.وفي وقت سابق، هذا الشهر، قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين.وأضاف أوستن أن "هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له دائما، لكنني لا أعتقد أن المواجهة وشيكة أو حتمية"، معتبرا أن وظيفته هي "الاستمرار في دعم قوات الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".من جانبه، حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20191127/الصين-تعارض-نشر-صواريخ-أمريكية-في-منطقة-أسيا-والمحيط-الهادي-1043535968.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, بابوا غينيا الجديدة
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, بابوا غينيا الجديدة
وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تنشر سفينة لخفر السواحل في غينيا الجديدة في إطار اتفاق دفاعي
02:11 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 02:12 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الخميس، عن نشر سفينة تابعة لحرس السواحل الأمريكية في بابوا غينيا الجديدة، حيث تسعى واشنطن لتعزيز التعاون الدفاعي في ظل التنافس الشديد مع الصين.
وقال أوستن الذي أصبح أول وزير دفاع أمريكي يزور بابوا غينيا الجديدة، الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي: "ستأتي إلى هنا سفينة تابعة لحرس السواحل الأمريكية في أغسطس".
27 نوفمبر 2019, 09:53 GMT
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة التعاون في "إنفاذ قوانين الملاحة البحرية" في مناطق الصيد غير القانوني والاتجار بالبشر.
وفي وقت سابق، هذا الشهر، قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين
.
وأضاف أوستن أن "هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له دائما، لكنني لا أعتقد أن المواجهة وشيكة أو حتمية"، معتبرا أن وظيفته هي "الاستمرار في دعم قوات الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
من جانبه، حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي"
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.