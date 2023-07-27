https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-لبناني-لـسبوتنيك-الحكومة-تقوم-بجهود-لتدارك-أي-أزمة-في-الشق-المالي-والاقتصادي-1079462277.html

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": الحكومة تقوم بجهود لتدارك أي أزمة في الشق المالي والاقتصادي

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": الحكومة تقوم بجهود لتدارك أي أزمة في الشق المالي والاقتصادي

تعذّر انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال المخصصة لمناقشة الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وذلك بسبب فقدان النصاب. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

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وكان قد حضر الجلسة التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، وزير الرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال، نجلا رياشي، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، ونائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي.وأوضح كلاس في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "جلسة اليوم التي دعا إليها رئيس الحكومة كانت جلسة للتشاور والتداول حول ما قد تؤول إليه حاكمية مصرف لبنان إضافة إلى الشؤون الاقتصادية، ولم يكن مطروحًا تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كبند على جدول الأعمال وفق الدعوة الصادرة عن أمين عام مجلس الوزراء".وأشار إلى أن "رئيس الحكومة لا يزال يتابع لقاءاته مع نواب حاكم مصرف لبنان، واليوم سيجتمع معهم، وحتى الآن لا يمكن التصرف بأي شيء لأنه قانونًا عند انقضاء ولاية الحاكم يعني عند شغور المنصب يتسلم نائب الحاكم الأول، وسيم منصوري، المهام والصلاحيات، ولا يمكن استباق الأمور ولا التحدث بكلام افتراضي أبدًا".وعن إمكانية حلحلة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، قال كلاس إنه "بحسب كلام دولة الرئيس استنادًا إلى مبادرة المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، بأنه سيتم الدعوة إلى جلسات حوار في قصر الصنوبر في بداية سبتمبر/أيلول، ونتمنى مثلما قال الرئيس، نبيه بري، إنها تفتح كوة أمام انتخابات رئاسة الجمهورية وعندها تحل كافة الأمور".وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بيانًا، شدد فيه على أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي، تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءً استثنائيًّا لتلافي المزيد من التوترات، وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل، الذي لا يخدم أحدًا من اللبنانيين إلى أي فئة انتمو، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".

https://sputnikarabic.ae/20230726/لبنان-جلسة-حكومية-مرتقبة-غدا-وخلاف-حول-مصير-حاكمية-المصرف-المركزي-1079425747.html

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