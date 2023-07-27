https://sputnikarabic.ae/20230727/وفاة-عشرات-الأشخاص-وإصابة-الآلاف-إثر-حوادث-مرور-متفرقة-في-الجزائر--1079473875.html
وفاة عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف إثر حوادث مرور متفرقة في الجزائر
وفاة عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف إثر حوادث مرور متفرقة في الجزائر
أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل وفاة 80 شخصا وإصابة 2278 مواطنا في حوادث مرورية تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يوليو/تموز... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:55+0000
2023-07-27T13:55+0000
2023-07-27T13:55+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "الجزائر الآن" بيانات مصالح الحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية تمنراست بوفاة 36 شخصا في مكان الحادث وجرح 8 آخرين على أثر 7 حوادث مرور.كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة نفسها بـ3714 تدخلا طارئا، وتم إخماد 2499 حريقا أهمها كان في ولاية الجزائر 230 حريقا، وعنابة (104) وتلمسان (101).وأضاف بيان مصالح الحماية المدنية خلال الفترة نفسها، حيث قامت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة بـ6665 تدخلا من أجل إنقاذ 487 شخصا في حالة خطر وتغطية 5717 عملية إسعاف.
https://sputnikarabic.ae/20230719/34-قتيلا-و12-جريحا-إثر-حادث-سير-مروع-في-الجزائر-1079211536.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وفاة عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف إثر حوادث مرور متفرقة في الجزائر
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أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل وفاة 80 شخصا وإصابة 2278 مواطنا في حوادث مرورية تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يوليو/تموز الجاري في ولايات ومناطق عدة.
وذكرت
وكالة "الجزائر الآن" بيانات مصالح الحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية تمنراست بوفاة 36 شخصا في مكان الحادث وجرح 8 آخرين على أثر 7 حوادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة نفسها بـ3714 تدخلا طارئا، وتم إخماد 2499 حريقا أهمها كان في ولاية الجزائر 230 حريقا، وعنابة (104) وتلمسان (101).
وأضاف بيان مصالح الحماية المدنية خلال الفترة نفسها، حيث قامت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة بـ6665 تدخلا من أجل إنقاذ 487 شخصا في حالة خطر وتغطية 5717 عملية إسعاف.