https://sputnikarabic.ae/20230727/وكالة-كوريا-الشمالية-تقيم-عرضا-عسكريا-بمناسبة-الذكرى-الـ70-للهدنة-1079476561.html

وكالة: كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ70 للهدنة

وكالة: كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ70 للهدنة

أفاد مصدر مطلع لوسائل إعلام كورية رسمية، أن كوريا الشمالية أجرت عرضا عسكريا في بيونغ يانغ، ‏اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ70 لتوقيع الهدنة االكورية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T14:39+0000

2023-07-27T14:39+0000

2023-07-27T14:39+0000

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وقال المصدر في تصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية، إن الحدث بدأ بعد حفل ما قبل العرض، الذي بدأ في الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي، دون أن يخوض في التفاصيل.ولم يعرف على الفور ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد حضر العرض العسكري أم لا.وفي الفترة التي سبقت العرض، استشهدت وسائل الإعلام بتحليلات لصور الأقمار الصناعية التجارية، التي أشارت إلى تعبئة القوات والمعدات لإجراء التدريبات الظاهرة، بحسب "يونهاب".وكشف المصدر كذلك عن علامات، على أن كوريا الشمالية تستعد لعرض جوي ليلي يضم طائرات مقاتلة، إلى جانب أصول أخرى.يشار إلى أنه منذ أن تولى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في بلاده، بعد وفاة والده في أواخر عام 2011، نظم نظامه 14 عرضا عسكريا، بما في ذلك آخرها، الذي أقيم في فبراير/ شباط الماضي، للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس القوات المسلحة.وخلال العرض العسكري، عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صاروخ "هواسونغ-18"، الذي يعمل بالوقود الصلب.وتحيي بيونغ يانغ، اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.

https://sputnikarabic.ae/20230727/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تفاصيل-المباحثات-بين-شويغو-والزعيم-الكوري-الشمالي-1079441800.html

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