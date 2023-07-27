https://sputnikarabic.ae/20230727/-اللواء-810-البحري-الروسي-يصد-هجوما-أوكرانيا-ويدمر-33-مدرعة-على-محور-أريخوفو-1079468714.html

اللواء 810 البحري الروسي يصد هجوما أوكرانيا ويدمر 33 مدرعة على محور أريخوفو

اللواء 810 البحري الروسي يصد هجوما أوكرانيا ويدمر 33 مدرعة على محور أريخوفو

صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من خلال العمليات البطولية لوحدات اللواء البحري 810، وفوج المدفعية الآلي 71 التابع لفرقة المدفعية... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T13:02+0000

2023-07-27T13:02+0000

2023-07-27T13:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان الدفاع، أنه خلال المعارك تم تدمير 22 دبابة معادية، و10 عربات نقل جند، وعربة قتال مصفحة، بالإضافة إلى تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني.وعلى اتجاه كوبيانسك، تقوم وحدات فوج المدفعية الآلي السابع التابع لمجموعة "زاباد" (الغرب)، مستفيدة من كثافة النيران، بعمليات هجومية ناجحة، وسيطرت على مواقع جديدة أكثر فائدة.وعلى محور خيرسون، نتيجة النيران الكثيفة، بلغت خسائر العدو 40 جنديًا أوكرانيًا وخمس مركبات، بالإضافة إلى المدفعية الذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا"، وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء "الدفاع الإقليمي 124" قرب قرية زيلينوفكا.هزم الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية، خلال النهار وحدات "المدفعية 104" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 128 منطقة.وفي مناطق إيفانوفكا ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استهداف موقعين قياديين من لواء الهجوم الجوي الميكانيكي 21 و99 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبع قاذفات صواريخ متعددة "هيمارس"، وصاروخي كروز "ستورم شادو"، خلال النهار، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت 13 طيارة أوكرانية دون طيار في مناطق كارمازينوفكا، وزولوتاريفكا، وروبيزني في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيركنيكامينسكوي، وإيفغينوفكا، ويامبولوفكا، وكراسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشوماتسكو، ومنطقة ديبروزيوفا في منطقة زابوروجيه.وأشارت الدفاع أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 457 طائرة، و244 طائرة هليكوبتر، و 5 آلاف و271 طائرة دون طيار، و426 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و10 آلاف و942 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، وألف و139 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و5 آلاف و624 مدفعية ميدانية وقذائف الهاون، وكذلك 11 ألف و906 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.

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https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تتقدم-12-كيلومترا-على-طول-خط-الجبهة-و3-كيلومترات-في-العمق-الأوكراني--1079466904.html

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العالم, روسيا, رصد عسكري