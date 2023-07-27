https://sputnikarabic.ae/20230727/-بوتين-يهنئ-كيم-جونغ-أون-في-ذكرى-انتصار-الشعب-الكوري-في-الحرب-الوطنية-1079483450.html
بوتين يهنئ كيم جونغ أون في ذكرى انتصار الشعب الكوري في الحرب الوطنية
بوتين يهنئ كيم جونغ أون في ذكرى انتصار الشعب الكوري في الحرب الوطنية
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والمشاركين في الاجتماع المهيب في كوريا الديمقراطية بمناسبة الذكرى السبعين لانتصار الشعب... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T16:58+0000
2023-07-27T16:58+0000
2023-07-27T16:58+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وجاء على موقع الكرملين: "عزيزي السيد كيم جونغ أون! أصدقائي الأعزاء! أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بمناسبة الذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية".وأشار بوتين إلى أن هذه التجربة التاريخية للأخوة العسكرية، لها قيمة دائمة بمثابة دعم موثوق لمزيد من تطوير العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في السياسة والاقتصاد والأمن، وفي مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة، ومن المهم بشكل خاص الحفاظ على التقاليد المجيدة للصداقة وحسن الجوار والمساعدة المتبادلة وزيادتها.وأضاف بوتين أنه خلال المعارك الشرسة، بين عامي 1950-1953، قام جنود الجيش الشعبي الكوري بقيادة القائد الأعلى، كيم إيل سونغ، بالتغلب على جميع المحاكمات وإظهار البطولة الجماعية، ودافعوا عن حرية واستقلال وطنهم. تم تقديم مساهمة كبيرة في هزيمة العدو من قبل الأفراد العسكريين السوفييت الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بما في ذلك الطيارون الذين قاموا بعشرات الآلاف من الطلعات الجوية.وتمنى بوتين، لكيم جونغ أون، الصحة الجيدة والنجاح في أنشطته المسؤولة لصالح الشعب الكوري الصديق، والرفاهية والسلام لجميع المشاركين في الاجتماع الرسمي.
https://sputnikarabic.ae/20230727/كيم-جونغ-أون-يستعرض-مع-وزير-الدفاع-الروسي-أحدث-أسلحة-كوريا-الشمالية--1079440253.html
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روسيا, كوريا الشمالية
بوتين يهنئ كيم جونغ أون في ذكرى انتصار الشعب الكوري في الحرب الوطنية
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والمشاركين في الاجتماع المهيب في كوريا الديمقراطية بمناسبة الذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية.
وجاء على موقع الكرملين: "عزيزي السيد كيم جونغ أون! أصدقائي الأعزاء! أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بمناسبة الذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية".
وأشار بوتين إلى أن هذه التجربة التاريخية للأخوة العسكرية، لها قيمة دائمة بمثابة دعم موثوق لمزيد من تطوير العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في السياسة والاقتصاد والأمن، وفي مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة، ومن المهم بشكل خاص الحفاظ على التقاليد المجيدة للصداقة وحسن الجوار والمساعدة المتبادلة وزيادتها.
وأضاف بوتين أنه خلال المعارك الشرسة، بين عامي 1950-1953، قام جنود الجيش الشعبي الكوري بقيادة القائد الأعلى، كيم إيل سونغ، بالتغلب على جميع المحاكمات وإظهار البطولة الجماعية، ودافعوا عن حرية واستقلال وطنهم. تم تقديم مساهمة كبيرة في هزيمة العدو من قبل الأفراد العسكريين السوفييت الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بما في ذلك الطيارون الذين قاموا بعشرات الآلاف من الطلعات الجوية.
وتمنى بوتين، لكيم جونغ أون، الصحة الجيدة والنجاح في أنشطته المسؤولة لصالح الشعب الكوري الصديق، والرفاهية والسلام لجميع المشاركين في الاجتماع الرسمي.