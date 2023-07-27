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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/-سماع-دوي-انفجارات-في-منطقة-خميلنيتسكي-في-أوكرانيا-1079438826.html
سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي في أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي في أوكرانيا
أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، وقوع عدة انفجارات في المقاطعة. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T00:45+0000
2023-07-27T00:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان الإدارة العسكرية عبر عبر قناتها بموقع تلغرام: "سماع أصوات الانفجارات في منطقة خميلنيتسكي".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في المقاطعة.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230726/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1079438687.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي في أوكرانيا

00:45 GMT 27.07.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، وقوع عدة انفجارات في المقاطعة.
وجاء في بيان الإدارة العسكرية عبر عبر قناتها بموقع تلغرام: "سماع أصوات الانفجارات في منطقة خميلنيتسكي".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أمس, 23:49 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في المقاطعة.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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