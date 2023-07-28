https://sputnikarabic.ae/20230728/إصابة-4-أشخاص-بانفجار-قرب-مقهى-في-مدينة-تاغانروغ-الروسية-فيديو-1079514924.html
إصابة 4 أشخاص بانفجار قرب مقهى في مدينة تاغانروغ الروسية... فيديو
إصابة 4 أشخاص بانفجار قرب مقهى في مدينة تاغانروغ الروسية... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن انفجارا وقع في مدينة تاغانروغ الروسية التابعة لمقاطعة روستوف، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T14:27+0000
2023-07-28T14:27+0000
2023-07-28T14:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقا للمراسل، فإن الانفجار وقع في ميدان "بانكوفسكايا" بجوار متحف الفن، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، وتضرر عدد من السيارات، ومبنى سكني.وهرعت سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء إلى موقع الحادث.وفي السياق نفسه، أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، اليوم الجمعة، عن وجود اعتقاد بأن صاروخًا انفجر وسط تاغانروغ ولا وجود لقتلى.وكتب غولوبيف عبر قناته في "تلغرام" : "في وسط تاغانروغ، في جادة ليرمونتوفسكي بيرولوك 22، قرب مقهى "حديقة تشيخوف"، يعتقد بأن صاروخًا قد انفجر، ويعمل رجال الإنقاذ في الموقع، لم يسقط قتلى. يوجد عدد من الجرحى، الذين توجهت نحوهم سيارات الإسعاف، وقد أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة جراء تحطم زجاج بسبب الانفجار، ويتم تحديد المعلومات حول الأضرار".
https://sputnikarabic.ae/20230728/مشاهد-توثق-ابتلاع-الخط-الدفاعي-الروسي-للدبابات-الأوكرانية-فيديو-1079514390.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
إصابة 4 أشخاص بانفجار قرب مقهى في مدينة تاغانروغ الروسية... فيديو
14:27 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 14:34 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن انفجارا وقع في مدينة تاغانروغ الروسية التابعة لمقاطعة روستوف، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
ووفقا للمراسل، فإن الانفجار وقع في ميدان "بانكوفسكايا" بجوار متحف الفن، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، وتضرر عدد من السيارات، ومبنى سكني.
وهرعت سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء إلى موقع الحادث.
وفي السياق نفسه، أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، اليوم الجمعة، عن وجود اعتقاد بأن صاروخًا انفجر وسط تاغانروغ ولا وجود لقتلى.
وكتب غولوبيف عبر قناته في "تلغرام" : "في وسط تاغانروغ، في جادة ليرمونتوفسكي بيرولوك 22، قرب مقهى "حديقة تشيخوف"، يعتقد بأن صاروخًا قد انفجر، ويعمل رجال الإنقاذ في الموقع، لم يسقط قتلى. يوجد عدد من الجرحى، الذين توجهت نحوهم سيارات الإسعاف، وقد أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة جراء تحطم زجاج بسبب الانفجار، ويتم تحديد المعلومات حول الأضرار".