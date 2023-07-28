https://sputnikarabic.ae/20230728/إعلام-أمريكا-تعتزم-إرسال-دفعات-أخرى-من-الدبابات-المتطورة-إلى-أوكرانيا-1079494426.html
إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا
إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا
ذكرت صحيفة غربية أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدة دفعات من العربات المدرعة ودبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T07:54+0000
2023-07-28T07:54+0000
2023-07-28T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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كتبت الصحيفة الغربية في بيانها نقلا عن ممثل الصناعة ومساعد عضو الكونغرس، الذي لم تذكر اسمه: "الدفعة الأولى ستشمل من ست إلى ثماني دبابات".ووفقًا لبيان صحيفة "بوليتيكو"، تعتزم الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة إلى أوكرانيا، والحديث يدور عن الطراز "إم 1 آ1" القديم.وفي وقت سابق، كتبت "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الأمريكية تعتزم بدء تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.وصرحت موسكو مرارًا بأن إمداد الدول الغربية بالأسلحة إلى أوكرانيا لا يغير خطط روسيا، ويطيل المواجهة فقط.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو قد أصبحوا بالفعل مشاركين مباشرين في الصراع، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيهم.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-الروسية-الطائرة-المسيرة-المستخدمة-في-الهجوم-على-موسكو-دمرت-باستخدام-وسائل-الدفاع-الجوي-1079491039.html
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العالم, روسيا
إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا
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ذكرت صحيفة غربية أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدة دفعات من العربات المدرعة ودبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة.
كتبت الصحيفة الغربية في بيانها نقلا عن ممثل الصناعة ومساعد عضو الكونغرس، الذي لم تذكر اسمه: "الدفعة الأولى ستشمل من ست إلى ثماني دبابات".
ووفقًا لبيان صحيفة "بوليتيكو"، تعتزم الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة إلى أوكرانيا، والحديث يدور عن الطراز "إم 1 آ1" القديم.
وفي وقت سابق، كتبت "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الأمريكية تعتزم بدء تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا
في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وصرحت موسكو مرارًا بأن إمداد الدول الغربية بالأسلحة إلى أوكرانيا لا يغير خطط روسيا، ويطيل المواجهة فقط.
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو قد أصبحوا بالفعل مشاركين مباشرين في الصراع، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيهم.