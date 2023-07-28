عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/إعلام-أمريكا-تعتزم-إرسال-دفعات-أخرى-من-الدبابات-المتطورة-إلى-أوكرانيا-1079494426.html
إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا
إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا
ذكرت صحيفة غربية أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدة دفعات من العربات المدرعة ودبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T07:54+0000
2023-07-28T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102188/74/1021887456_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_2627a02945a3357665b6ca1b2c5c9dba.jpg
كتبت الصحيفة الغربية في بيانها نقلا عن ممثل الصناعة ومساعد عضو الكونغرس، الذي لم تذكر اسمه: "الدفعة الأولى ستشمل من ست إلى ثماني دبابات".ووفقًا لبيان صحيفة "بوليتيكو"، تعتزم الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة إلى أوكرانيا، والحديث يدور عن الطراز "إم 1 آ1" القديم.وفي وقت سابق، كتبت "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الأمريكية تعتزم بدء تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.وصرحت موسكو مرارًا بأن إمداد الدول الغربية بالأسلحة إلى أوكرانيا لا يغير خطط روسيا، ويطيل المواجهة فقط.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو قد أصبحوا بالفعل مشاركين مباشرين في الصراع، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيهم.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-الروسية-الطائرة-المسيرة-المستخدمة-في-الهجوم-على-موسكو-دمرت-باستخدام-وسائل-الدفاع-الجوي-1079491039.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102188/74/1021887456_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e96f3283e410f996023aa998d3fce248.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا

07:54 GMT 28.07.2023
© flickr.com / 7th Army Joint Multinational Training Command دبابات "ابرامز"
دبابات ابرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© flickr.com / 7th Army Joint Multinational Training Command
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت صحيفة غربية أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدة دفعات من العربات المدرعة ودبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة.
كتبت الصحيفة الغربية في بيانها نقلا عن ممثل الصناعة ومساعد عضو الكونغرس، الذي لم تذكر اسمه: "الدفعة الأولى ستشمل من ست إلى ثماني دبابات".
ووفقًا لبيان صحيفة "بوليتيكو"، تعتزم الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة إلى أوكرانيا، والحديث يدور عن الطراز "إم 1 آ1" القديم.
وفي وقت سابق، كتبت "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الأمريكية تعتزم بدء تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي
03:27 GMT
وصرحت موسكو مرارًا بأن إمداد الدول الغربية بالأسلحة إلى أوكرانيا لا يغير خطط روسيا، ويطيل المواجهة فقط.
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو قد أصبحوا بالفعل مشاركين مباشرين في الصراع، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала